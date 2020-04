La ville de Poitiers commande 100.000 masques en tissu pour ses habitants

La mairie de Poitiers prépare le déconfinement progressif à venir à compter du 11 mai prochain. La collectivité a lancé des commandes pour faire l'acquisition de 100.000 masques "grand public" en tissu, lavables et qui répondront aux normes AFNOR.

Coût de la commande : entre 500.000 et 600.000 euros selon le maire Alain Claeys. Ce sont des entreprises et des associations de l'économie sociale et solidaire locale qui seront sélectionnées pour assurer la conception de ces masques (notamment sur la technopole du Futuroscope).

Modalités de distribution à définir

"Il y aura des tailles pour tous, y compris pour les enfants" complète l'élu poitevin. Le Collectif La Mélusine, la Croix Rouge Insertion et Pourquoi Pas la Ruche sont déjà sur les rangs pour la confection d'une partie de ces protections. L'objectif est que chaque habitant de Poitiers puisse avoir un masque d'ici le 11 mai en sa possession. Les modalités de distribution sont encore à définir.

En complément de cette initiative, sachez qu'une plateforme nationale de l'AFNOR est en ligne et recense déjà les acteurs qui fabriquent des masques dans le département de la Vienne.