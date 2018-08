Un nouveau plan de gêne sonore est en projet sur l'agglomération nantaise, en raison des nuisances liées à l'aéroport de Nantes-Atlantique. La commune de Rezé ne serait quasiment plus à l'intérieur de ce périmètre. Ce qui agace le maire de la ville.

Rezé, France

Le maire de Rezé est très en colère, depuis la découverte du projet de plan de gêne sonore de la préfecture de Loire-Atlantique. La commune en est quasiment exclue. Une seule habitation serait à l'intérieur du périmètre, contre 95 dans le plan actuel datant de 2003. "Il n'est pas acceptable que les Rezéens ne soient pas concernés par cette réalité des faits qui a un fort impact sur leur vie quotidienne en termes de nuisances", ne décolère pas Gérard Allard, le maire socialiste de la commune.

Le tiers du territoire de Rezé est impacté par les trajectoires de décollage. Le plan qu'on nous propose aujourd'hui ne correspond pas du tout à ce territoire et s'arrête à Bouguenais. Il y a quelque chose de ridicule dans cette affaire.

Des nuisances sonores particulièrement pénibles

Une seule habitation dans le plan de gêne sonore, ça veut dire que toutes les autres n'auront pas droit à des subventions pour faire des travaux d'insonorisation de leur habitation. Et là encore, Gérard Allard n'est pas d'accord. "J'ai eu des dizaines et des dizaines d'appels, de courriers, d'alertes cet été, sur toute la partie sud-ouest de Rezé", affirme-t-il, indiquant que les nuisances sont particulièrement fortes "le soir et la nuit".