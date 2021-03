La Ville de Roanne se lance sur Tik Tok

Après Facebook ou twitter, la Ville de Roanne intègre un nouveau réseau social : Tik Tok. Réseau qui permet de publier de petites vidéos. Tik Tok compte 11 millions d'utilisateurs en France. Pratiquement 4 sur 10 ont entre 13 et 25 ans.

Pour la Ville de Roanne, rejoindre Tik tok c'est pouvoir s'adresser à la jeunesse. "Tik Tok draine beaucoup de monde chez les jeunes ados, les ados et les adultes, détaille le maire Yves Nicolin. Et donc il était important pour nous de pouvoir communiquer avec ce public-là. L'objectif pour nous c'est non seulement de participer à notre visibilité sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi d'apporter un petit peu de connaissance, d'instruction civique, sur le mode de fonctionnement, à quoi sert une Ville, à quoi sert un conseil municipal, pourquoi nous sommes élus, quel est le rôle des élus. C'est important pour nous de faire passer ces messages auprès des réseaux qui sont très fréquentés par les jeunes".

Pour se faire connaitre, la Ville de Roanne a lancé un concours pour recruter deux ambassadeurs. Des jeunes qui devront populariser l'image de Roanne sur les réseaux. Le concours a été lancé la semaine dernière et tout se passe sous forme de battles.

Louis Genewe est l'un des candidats à ce concours. Cet étudiant de 18 ans, en techniques de commercialisation l'IUT de Roanne espère être choisi pour être l'un des deux ambassadeurs de sa ville de naissance. "Ça permet de représenter sa ville. Nous les jeunes, on est quand même plus actifs sur les réseaux sociaux que sur les médias institutionnels. Pour moi ce serait représenter la jeunesse, pour la ville".

Si Louis Genewe c'est fait connaitre en parlant de mode, Enza Berger, elle poste des vidéos humoristiques. Cette jeune Roannaise de 20 ans compte déjà plus de 340.000 abonnés. Si la municipalité pourrait s'intéresser à son réseau, à sa sphère d'influence, Enza voit aussi son intérêt dans ce concours. "Ils vont surement me mettre en avant et je cherche ça. La popularité c'est le but à atteindre dans ma vie".

Car Enza aimerait développer sa chaine YouTube et un jour peut-être se lancer sur scène, dans la vraie, dans un one-man-show.