La ville de St-Jean-le-Blanc incapable de voter son budget 2022 : la préfète va prendre la main

C'est une crise politique majeure : malgré 3 tentatives, la commune de Saint-Jean-le-Blanc (9 000 habitants) n'est pas parvenue à adopter son budget primitif 2022. Le délai légal s'achève ce 15 avril : dès la semaine prochaine, la préfète va saisir la Chambre régionale des Comptes puis exécutera elle-même le budget. Une sorte de mise sous tutelle, point d'orgue d'un conflit qui dure depuis plusieurs mois.

Les délégations retirées à 5 adjoints sur 7

La majorité municipale s'est en effet déchirée. Sur les 21 élus qui la compose, 7 ont voté contre le budget, rejoignant de fait les 8 élus de l'opposition, et reprochant au maire Françoise Grivotet (divers centre) "une gestion autoritaire et clivante". Une accusation que rejette l'intéressée : "Vouloir être au courant des dossiers, ce n'est pas être autoritaire, réplique-t-elle. Les adjoints et les conseillers ont des délégations, mais ce ne sont que des délégations, et la responsabilité reste au maire. Ce que les frondeurs ne comprennent pas, c'est qu'on ne peut pas travailler chacun dans son coin, ce n'est pas cela le travail d'équipe."

Désavouée par une partie de son équipe, Françoise Grivotet n'entend pas démissionner. "J'ai le sentiment d'avoir été trahie, nous étions une équipe soudée au moment des municipales et qui éclate au bout de 2 ans, uniquement pour des questions d'égo, déplore-t-elle. Mais moi, j'ai été élue, j'irai jusqu'au bout : quand un navire sombre, le capitaine est le dernier à sortir. Je tiendrai bon." Et pour preuve de sa détermination, elle a décidé de retirer leurs délégations aux 5 adjoints qui ont voté contre le budget, y compris au 1er adjoint Thierry Charpentier (c'était en fait déjà le cas depuis novembre pour la 4ème adjointe Evelyne Berthon).

Encore 4 ans à tenir ?

Résultat : sur 7 adjoints, ils ne sont plus que 2 à conserver leurs délégations et donc la confiance du maire. Les 5 adjoints "punis" restent malgré tout en poste - puisqu'il faudrait un vote du conseil municipal pour leur retirer leur titre. "Comment imaginer qu'on puisse continuer à fonctionner comme ça jusqu'à la fin du mandat en 2026 ?" s'interroge Christophe Tafani, élu dans l'opposition. "C'est une situation complètement bloquée, constate-t-il, les choses sont allées très loin, il y a eu des noms d'oiseau, on est arrivé à une rupture complète. Je ne vois pas comment on pourrait tenir 4 ans dans une ambiance pareille."

Pour Christophe Tafani, Françoise Grivotet doit en tirer toutes les conséquences. "Il va bien falloir trouver une solution, et chacun sait qu'il n'y en a pas 36 des solutions, résume-t-il. La démission du maire en est forcément une, mais ce n'est pas à moi de dire ce que Mme Grivotet doit faire. Démission, remise en question, réunion de tout le monde autour d'une table, y compris avec l'opposition, je ne sais pas, c'est à elle de tirer les conclusions. Mais qu'elle le veuille ou non, il y a un problème de management, c'est ressenti bien au-delà des élus, et cela ne pourra pas durer indéfiniment."

Plusieurs mois de retard pour les dépenses d'investissement

En attendant, les dépenses d'investissement de la commune (2,5 millions), qui auraient dû être déployées dès janvier, sont bloquées. Elles ne pourront être engagées que par la préfète, après donc un avis de la Chambre régionale des comptes qui sera rendu d'ici un mois. La construction des vestiaires et du club house du stade de football, la réfection du réfectoire scolaire, la rénovation de l'école de musique, et l'étude prévue pour la création de la maison de santé sont autant de chantiers qui prendront du retard. En revanche, la commune peut assurer ses dépenses courantes (sauf le versement des subventions aux associations).

Ironie de l'histoire : Françoise Grivotet avait remporté les élections municipales en 2020, au terme d'une quadrangulaire, sur la promesse de l'apaisement, après les 6 années de mandat très compliqué de son prédécesseur Christian Bois qui avait dû essuyer plusieurs polémiques. Lui aussi, en 2019, avait vu son équipe rejeter le budget primitif ; mais le budget avait finalement été adopté in extremis, lors de la 3ème tentative. "On a l'impression que l'histoire se répète, mais en pire", conclut Christophe Tafani.