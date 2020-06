La ville de Tours manque de présidents et d'assesseurs pour le deuxième tour des municipales

A deux semaines et demi du deuxième tour des élections municipales le 28 juin, la ville de Tours est encore une fois en recherche de Tourangeaux pour tenir les bureaux. Il manque à la fois des présidents et des assesseurs. La ville précise que la "seule condition pour remplir la fonction d'assesseur est d'être inscrit sur la liste électorale de Tours". Sur 84 bureaux de vote, 20 n'ont pas encore les effectifs nécessaires, soit près de 25%.

Pas de président ni d'assesseur dans quatre bureaux de vote

Sept bureaux recherchent un président : Paul-Bert, Les Douets, Blanqui-Mirabeau, Velpeau, Les Fontaines et Saint-François . Quinze bureaux de vote sont à la recherche d'assesseurs titulaires : Tranchée, Tourettes (2), Europe (4), Les Douets, Monsoudun, Blanqui-Mirabeau, Velpeau-La Fuye, Pasteur Saint-Paul (2), La Bergeonnerie et Les Tanneurs. La situation la plus tendue concerne quatre bureaux de vote. Ils sont à la recherche à la fois de leurs présidents et de leurs assesseurs : Montjoyeux (2), Tonnellé, Saint-François.

La mairie de Tours précise que "au total, 84 présidents de bureaux de votes et 252 assesseurs titulaires sont nécessaires pour un bon fonctionnement des 84 bureaux de vote de la ville de Tours" pour le scrutin du 28 juin. Les candidatures sont à faire via le site internet de la ville, ou avec le formulaire rempli à déposer directement en Mairie Centrale ou envoyé par mail à municipales2020@ville-tours.fr.