La ville de Tours recherche entre 300 et 400 assesseurs pour les élections

A moins de 2 mois des élections départementales et régionales prévues les 20 et 27 juin, la ville de Tours s'active pour trouver des assesseurs pour surveiller le scrutin. Cette année, le scrutin est doublé, il faut donc deux fois plus de bénévoles pour accueillir les électeurs, vérifier les pièces d'identité, faire voter et signer les électeurs et participer au dépouillement des bulletins de vote jusqu'à 19h.

La mairie aimerait atteindre un total de 500 à 600 assesseurs dans les 85 bureaux de vote pour que les élections se déroulent dans les meilleurs conditions. L'ouverture des bureaux est possible avec un minimum de 85 présidents et 340 assesseurs. La ville a déjà enregistré 180 inscriptions (par mail à 2021elections@ville-tours.fr), la seule condition étant l'inscription sur les listes électorales. Avant le scrutin, l'assesseur reçoit une formation d'une heure, et une circulaire du ministère de l'intérieur permet aux maires de leur fournir des attestations de priorité à la vaccination.

A Joué-les-Tours, il manque une centaine d'assesseurs

La municipalité de Joué-les-Tours est dans le même cas de figure. La ville a besoin de 250 assesseurs pour tenir les bureaux, mais il manque toujours une centaine de bénévoles pour les 29 bureaux de la ville.. Vous avez jusqu'au 14 mai pour postuler via le 02.47.39.70.00 ou sur le site de la ville.