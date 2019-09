La ville de Tours s'engage dans un plan lumière pour 20 ans

Conseil municipal à Tours ce lundi après-midi à 17H00 à l'hôtel de ville. Le maire Christophe Bouchet va annoncer que le désendettement de la ville se poursuit. En rachetant des emprunts obligataires et en empruntant à nouveau à des taux très bas, la ville va pouvoir sortir un million d'euros de marge de manœuvre. Un million d'euros que le maire veut rendre aux tourangeaux en investissant.

Premier exemple d'investissements: la reconstruction de l'école Claude Bernard dans le quartier du Sanitas. L'école Claude Bernard est le 3ème établissement à bénéficier du plan école de la ville. Ses travaux de reconstruction débuteront en 2021. Ils coûteront 10,5 millions d'euros.

En conseil, on va proposer de composer le jury de concours pour l'appel d'offres aux architectes pour ce 3ème établissement à reconstruire. Les travaux seront achevés en 2023. Et dans cette attente, on continue de travailler pour l'école Jean de la Fontaine qui est à Tours-Nord. L'objectif est de sortir une école complètement neuve par an, les petits tourangeaux en ont bien besoin -Christophe Bouchet