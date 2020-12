La ville du Mans a trop dépensé, l'Etat lui retire 3 millions d'euros de dotations

Le changement peut coûter cher. La ville du Mans l'apprend deux ans après l'élection de Stéphane Le Foll par le conseil municipal. Lorsque l'ancien ministre de l'Agriculture prend la suite de Jean-Claude Boulard après son décès en 2018, il prend toute une série de décisions pour "dynamiser la ville".

Ces mesures entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de la ville entre 2018 et 2019. Son évolution est encadrée par une convention signée avec l'Etat, le contrat de Cahors. Il limite cette hausse à 1,2% d'une année à l'autre. Entre 2018 et 2019, les dépenses de fonctionnement du Mans augmentent de 3,7%. Cette différence est sanctionnée par l'Etat qui retire 3,1 millions d'euros de dotations à la ville du Mans.

Des nouvelles animations et de la communication

Stéphane Le Foll l'explique par sa politique culturelle et le lancement de plusieurs événements comme Plein champs, Le Mans sonore et Faites Lire. Des animations qui coûtent chacune plusieurs dizaines de milliers d'euros."J'ai souhaité faire des choses nouvelles, je l'assume", assure le maire du Mans.

Ces dépenses ne participeront plus à une augmentation

Toujours dans l'optique de rendre la ville plus attractive, l'ancien porte-parole du gouvernement lance la marque Of course Le Mans. Une campagne de communication chiffrée à 90 000 euros. "Toutes ces dépenses qui ont été engagées à ce moment-là, elles sont maintenant intégrées et elles ne participeront plus à une augmentation", se défend Stéphane Le Foll.

"On n'avait pas accès à toutes ces décisions", déplore Marietta Karamanli, conseillère municipale socialiste de la majorité, puis candidate dissidente face à Stéphane Le Foll pour les élections municipales de 2020. Toujours élue au conseil municipal du Mans, mais désormais dans l'opposition, elle déplore de ne pas avoir été prévenue des pébalités financières prises par l'Etat envers la ville du Mans.

Ancien élu La République en marche, Alain Pigeau se souvient : "Tout au long du mandat, Stéphane Le Foll soutenait qu'il était dans les clous." Selon lui, la "communication plus active" mise en place par le nouveau maire a été "une manière de se placer pour sa propre succession en 2020".

Sanctionnée pour des dépenses liées à la santé

Marietta Karamanli rejoint Stéphane Le Foll sur un point : elle ne comprend pas que l'Etat punisse des dépenses de fonctionnement pour le centre de santé municipal du quartier Saint-Martin. Le Mans a dépensé 500 000 euros pour faire tourner ce centre médical en 2019. Des dépenses supplémentaires par rapport à 2018, qui rentrent dans le cadre de la convention passée avec l'Etat.

C'est injuste

"J'ai demandé au ministre chargé des comptes publics, Olivier Dussopt, de neutraliser cette dépense liée à la désertification médicale", explique Stéphane Le Foll. L'Etat refuse et déduit 400 000 euros de dotations pour ces frais précis. Le fonctionnement du centre de santé représente donc 400 000 euros sur l'ensemble de la pénalité financière de 3,1 millions d'euros, c'est-à-dire environ 12%. "C'est injuste", assène le maire du Mans qui rappelle que près de 5000 Manceaux sont suivis au centre de santé municipal, dont 3600 n'avaient pas de médecin traitant auparavant.

Comment compenser cette perte ?

Pour pallier cette baisse des dotations de l'Etat, Stéphane Le Foll espère faire "des économies sur le fonctionnement". Il cite : "des économies sur les renouvellements d'emplois, sur l'énergie", mais aussi "le fait qu'une partie des dépenses va être transférée à la métropole". Le maire du Mans et président de Le Mans Métropole parle de transferts de compétences, notamment pour les investissements sur les équipements sportifs, comme les stades ou les piscines.

Pour l'instant, rien n'est chiffré précisément. C'est pourquoi Marietta Karamanli, élue de l'opposition, demande plus de transparence à la majorité.