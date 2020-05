La ville du Mans va finalement distribuer des masques gratuitement; une opération qui se veut solidaire

Il va falloir s’habituer à vivre avec des masques dans la durée. Et c'est notamment pour cela que je n'ai pas voulu faire de distribution aux manceaux au départ avec des masques qui auraient duré seulement quelques jours" a souligné Stéphane Le Foll, le maire du Maire ce mardi sur France Bleu Maine.

Il y aura des distributions de masques mais il faudra être patient et solidaire

Finalement, la mairie va bien donner des masques. Ces masques en tissu, vont être distribués à partir du lundi 18 mai prochain dans les Maisons de quartier de la ville (Ardriers, Barbara, Bruyères, Moustaki et Maison pour tous Jean-Moulin). Ils seront destinés au grand public.

Il s'agit d'une opération de solidarité. Contrairement à ce que nous avions dis précédemment, il n'y aura pas de liste, et il ne faudra pas non plus fournir de justificatif de domicile.

Ces masques en tissus sont lavables, ils sont fabriqués par une soixantaine de bénévoles de "Le Mans associatif" répartis dans sept ateliers.

La ville fournit le coton, le fil, les aiguilles et les élastiques.

Cette fabrication va monter en puissance et durer au moins deux mois mais il faudra être patient

souligne Yves Calippe, l'adjoint au maire délégué à l'action sociale.

Il faut nous laisser le temps de les fabriquer et tout le monde ne pourra pas être servi le premier jour.

Les jours et les horaires d'ouverture des maisons des quartier pour la distribution des masques doivent être communiqués d'ici la fin de cette semaine par la ville du Mans.

En revanche, contrairement à d'autres villes, il n'y aura pas de distribution directement aux manceaux ou dans leurs boites aux lettres.

A LIRE AUSSI : Déconfinement : le plan de la mairie du Mans pour les masques