La ville et la métropole de Montpellier veulent interdire l'usage de ChatGPT dans leurs services

Dans une lettre ce lundi 27 mars 2023, l'adjoint au maire en charge du numérique, Manu Raynaud demande au directeur général des services de Montpellier (Hérault) d'interdire à titre conservatoire l'usage de ChatGPT pour tous les services de la Ville et de la Métropole, et pour toutes les entreprises qui travaillent avec ces collectivités. ChatGPT, c'est cet outil rédactionnel basé sur l'intelligence artificielle qui révolutionne le numérique.

"Nous voulons utiliser" ChatGPT, précise Manu Raynaud, "mais on veut l'utiliser en connaissant la notice et le mode d'emploi et en formant de préférence les agents et l'ensemble des personnes qui auront à opérer sur ces questions pour que nous ayons une attitude prudente." Pour l'adjoint, c'est technologie révolutionnaire, mais il n'y a aucun cadre légal. "Nos agents ne sont pas des bêtatesteurs. Ce n'est pas à eux de tester un produit qui n'est pas terminé, dont on ne connaît pas les limites."

Protection des données confidentielles

Les collectivités s'inquiètent notamment de l'usage des données confidentielles des agents et des entreprises par cette intelligence artificielle. "Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises donnent comme consigne à leurs agents de ne pas utiliser de ChatGPT, car on ne sait pas où vont les données, et c'est susceptible de violer des critères de secret industriel", rappelle Manu Raynaud.

"Aujourd'hui, nous ne savons pas comment sont traitées les données. Si nous voulons continuer à avoir la confiance de nos administrés, il faut avoir la garantie que leurs données personnelles ne se retrouvent pas sur des serveurs aux États-Unis ou ailleurs, et dont on n'a plus la maîtrise", développe l'adjoint en charge du numérique. "Nous faisons donc en sorte que tout le monde puisse être serein dans l'utilisation des données."