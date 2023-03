"La violence clandestine doit disparaître", dit Gilles Simeoni devant l'Assemblée de Corse

"La violence clandestine doit disparaître". C'est la réponse du président du Conseil exécutif de Corse ce jeudi aux questions orales des élus sur le climat de reprise des attentats en ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée de Corse.

Les questions orales posées par les groupes Un Soffiu Novu, Avanzemu et Core in Fronte ont toutes témoigné des mêmes mots de soutien aux élus des mairies incendiées , d'inquiétudes face à un climat qualifié de très pesant ces derniers mois, et de nécessité de réagir, au plus vite.

"Il ne peut pas y avoir d'autre chemin que celui de la paix" a réaffirmé Gilles Simeoni, exhortant à ce que "la violence clandestine disparaisse". "Les comportements d'aujourd'hui nous donnent le visage de la Corse de demain", a-t-il insisté, avant de lancer un nouvel appel au gouvernement, estimant que le "moyen le plus sûr de ne plus laisser de place à la violence est que Paris entende [nos] revendications".

La présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, a poursuivi ces propos en rappelant que "la violence n'engendre que peine et douleur" et que "seules les voies démocratiques sont une solution".