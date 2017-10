La visite d'Emmanuel Macron dans la Manche actée mais pour faire quoi ?

Emmanuel Macron viendra, viendra pas dans la Manche ? Où ? Comment ? Pourquoi ?. Depuis des semaines les rumeurs vont bon train. Des rumeurs et aucune confirmation pour le moment.

Il y a un mois au salon international de la production animale à Rennes la présidente de la FNSEA (Christiane Lambert) annonçait la venue d'Emmanuel Macron dans la Manche le 11 octobre. Pour annoncer des propositions émanant de la première phase des Etats généraux de l'alimentation dont les ateliers ont été lancés fin août. Il y en aura 14. Ils devraient permettre de préparer la PAC (politique agricole commune) et les négociations entre producteurs et industriels qui débutent ce mois-ci. Et depuis des semaines les rumeurs vont bon train sur la venue d'Emmanuel Macron.

Silence radio du côté de l'Elysée et prudence du côté de la préfecture de la Manche

Si la venue du président se précise tout reste encore très flou. Samedi matin Stéphane Travert, ministre de l'agriculture et ancien député de Coutances/Valognes, en visite à Trelly confirmait bien la venue d'Emmanuel Macron la semaine prochaine le mercredi 11 octobre. Et lâchait le nom de Méautis comme point d'orgue du programme présidentiel. Ce qui semble plausible. La toute nouvelle usine des Maîtres Laitiers du Cotentin vient d'être inaugurée. A terme elle livrera en Chine 700 millions de briques de lait infantiles par an. Par ailleurs la coopérative manchoise est aussi celle qui rémunère le mieux ses producteurs. Mais renseignements pris : oui on a bien entendu parler d'une visite d'Emmanuel Macron mais à ce jour pas de confirmation. D'autres noms d'entreprises ont aussi fuité comme Florette à Lessay spécialisée dans le conditionnement en sachets de salades et de légumes frais. La aussi on dit ne pas être au courant. Et il semblerait même que ce ne soit pas du tout dans les tuyaux. Le programme reste donc encore clairement à définir. Les services de l'Elysée sont attendus en fin de semaine pour une visite préalable au déplacement du chef de l'Etat. Histoire de tâter le terrain. C'est à partir de là qu'on devrait en savoir plus.

Emmanuel Macron était déjà venu dans la Manche alors qu’il venait d’être nommé ministre de l’Economie. C’était le 2 septembre 2014 à Mortain où il avait visité la société de câblage Acome.