Bretagne, France

Emmanuel Macron passe deux jours en Bretagne mercredi et jeudi. Le chef de l'Etat doit se rendre dans les Côtes d'Armor puis dans le Finistère avec un programme chargé. Il sera question d'économie, d'éolien en mer, mais aussi du désenclavement de la Bretagne et du pacte financier entre les collectivités et l'Etat. Pour ce déplacement Emmanuel Macron est accompagné de Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique et solidaire, de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, de Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation, d'Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports et de Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Richard Ferrand, député du Finistère et Président du groupe LREM à l’Assemblée nationale participe également à ce déplacement.

Le Cap Fréhel et l'éolien en mer

Emmanuel Macron atterrit à Trémuson à côté de Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor mercredi matin. Il se rend immédiatement au Cap Fréhel pour parler de l'éolien en mer. On doit lui présenter les projets éoliens fixes et flottants dans la Baie de Saint-Brieuc l'opération « Grand Site de France » à Plévenon. Le chef de l'état pourrait profiter alors d'un petit bain de foule.

Saint-Brieuc et l'opération Cœur de Ville

Vers midi, Emmanuel Macron sera à Saint-Brieuc pour parler de la revitalisation des centres-villes et de l'opération Cœur de ville pour laquelle la commune a été retenue. C'est ensuite sur le port du Légué que le chef de l'état doit déjeuner avec des élus bretons. Un déjeuner à l'écart des médias.

Direction le Finistère

Direction le Finistère dans l'après-midi, avec un passage express sur le site de la Sill à Plouvien. Le groupe breton vient d'annonce la construction de sa nouvelle usine de poudre de lait à Landivisiau. Le Président devrait ensuite passer la nuit à la préfecture de Quimper.

Le jeudi matin, réveil aux aurores pour Emmanuel Macron qui a prévu de rencontrer des représentants des pêcheurs à la Criée du Guilvinec. Retour ensuite à Quimper pour un discours Place Saint-Corentin en fin de matinée. Deux thèmes principaux devraient être abordés par le Président : le contrat budgétaire entre l'Etat et les collectivités locales et le désenclavement de la Bretagne Ouest par le train. Emmanuel Macron doit finir sa visite dans la région par une rencontre avec les sauveteurs de la SNSM à Camaret jeudi en début d'après-midi.

Des élus bretons signent une tribune pour interpeller le chef de l'Etat

Les élus bretons ont décidé d'interpeller le chef de l'Etat, via une lettre ouverte. Ils évoquent plusieurs thèmes : la mer, la pêche, l'agriculture... Mais aussi le développement de la fibre optique et le pacte d'accessibilité, car depuis l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes notamment, ces élus estiment n'avoir eu aucun signe de l'Etat sur la poursuite du développement des autres aéroports bretons ou sur l'achèvement de grands axes routiers, comme la RN 164 (l'axe du centre-Bretagne)