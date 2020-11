La visite de Jean Castex au CHU de Saint-Etienne, entre communication ratée et silence radio

C'est une visite qui suscitait énormément d'attentes : celle samedi après-midi de Jean Castex au CHU de Saint-Étienne. Le Premier ministre pendant 3 heures auprès de certains soignants et des élus mais sans baguette magique et sans parole officielle.

Des taux d'incidence toujours très haut dans la Loire et des équipes médicales qui se disent tout près de craquer à cause des moyens toujours aussi faibles à leur disposition. Le CHU de Saint-Étienne et ses employés attendaient de la visite de Jean Castex une prise de position claire mettant en valeur leur travail et leur donnant du cœur à l'ouvrage pour les prochains jours. En vain.

Pas de déclaration solennelle, pas de baume au cœur

Les soignants attendaient cette visite depuis plusieurs semaines car le CHU stéphanois était dans l’œil du cyclone mais ils auront sans doute eu l'impression de voir passer une ombre dans les couloirs plutôt qu'un 1er Ministre venu inverser les rôles, et se présenter à leur chevet. Une visite verrouillée, à laquelle une seule télévision et 2 journalistes de presse écrite ont pu assister. Surtout, aucune prise de parole officielle, aucune déclaration solennelle pour constater publiquement l'engagement de ces hommes et de ces femmes qui sont aujourd'hui épuisés et qui ne voient même pas à l'horizon le jour où ils auront le droit d'enlever leur costume de héros.

Castex avec les élus, les soignants avec ses collaborateurs

Jean Castex a échangé au débotté avec certains sur son passage puis, plus formellement, autour d'une table mais avec les élus locaux. Les différentes délégations de salariés de l’hôpital étaient pendant ce temps là écoutées par les collaborateurs du 1er Ministre, reparti finalement sans tambours ni trompettes et sans voir les soignants manifestants, qui avaient été solidement écartés de ses points de passage.