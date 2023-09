La visite du ministre de la Santé en Mayenne ce lundi 2 octobre est reportée

Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, devait se rendre dans notre département ce lundi 2 octobre. Selon plusieurs députés mayennais, la préfecture de la Mayenne l'a annoncé aux élus cette semaine et œuvrait en coulisses pour préparer ce déplacement ministériel. Ce vendredi 29 septembre, c'est à nouveau la préfecture de la Mayenne qui a informé les élus mayennais que la visite du ministre de la Santé était reportée.

ⓘ Publicité

Aucune date fixée pour une éventuelle visite

Aurélien Rousseau était attendu en Mayenne lundi 2 octobre dans l'après-midi. Sa visite a commencé à être organisée il y a quelques jours : selon plusieurs députés mayennais, le contenu du déplacement du ministre de la Santé était un peu flou en milieu de semaine. Une visite dans le Nord-Mayenne est d'abord évoquée, mais le programme n'est pas fixé.

Dans un premier temps, les députés mayennais sont conviés par la préfecture de la Mayenne à rencontrer le ministre. Progressivement, le contenu de la visite ministérielle s'est précisé : Aurélien Rousseau ne devait en fait venir qu'à Laval pour rencontrer des professionnels de santé. Aucun passage par l'hôpital de Laval, ou par le service des urgences qui manque cruellement de personnel, n'était prévu. Il s'agissait a priori d'un échange avec des médecins libéraux, à quelques jours du début d'une grève illimitée des généralistes partout en France.

Ce vendredi 29 septembre, les élus mayennais apprennent qu'ils ne sont finalement pas conviés à ce déplacement. Les députés Yannick Favennec et Guillaume Garot commencent à monter au créneau. "Venir à Laval, c'est très bien, mais les difficultés d’accès aux soins ne se limitent pas à Laval et à son agglomération. La ruralité souffre aussi durement du manque de médecins, généralistes et spécialistes. C’est pourquoi, nous demandons à Aurélien Rousseau de nous consacrer du temps pour prendre la mesure de l’extrême urgence de la situation médicale dans le Nord Mayenne", écrivent par exemple dans un communiqué ce vendredi 29 septembre le député du Nord-Mayenne Yannick Favennec et le maire de Mayenne, Jean-Pierre Le Scornet.

Un peu avant 17 heures, la préfecture de la Mayenne annonce aux élus que le déplacement du ministre de la Santé est reporté. Aucune date n'est pour l'instant fixée pour une éventuelle visite ultérieure.