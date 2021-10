La visite du président dans la Loire est logique car "nous sommes une terre d'innovation" pour Jean-Michel Mis

Le nucléaire, la robotique, le numérique : autant de technologies de pointe présentes sur le territoire de Saint-Étienne et de Montbrison qui vont bénéficier des annonces d'Emmanuel Macron, ce lundi 25 octobre."Nous sommes une terre d'innovation" selon Jean-Michel Mis, pour expliquer la venue du chef de l'État dans la Loire. Le député de la 2e circonscription ligérienne était l'invité de France Bleu Saint-Etienne Loire, avant d'aller suivre le président dans son déplacement stéphanois.

"Il y a de nombreux pans de ce plan France Relance 2030 qui touchent aux enjeux technologiques de manière transversale, avec le numérique, mais aussi de manière sectorielle avec la robotique. Le nucléaire aussi, nous avons des savoir-faire et donc il était quelque part assez logique que le président puisse s'exprimer sur ces enjeux" estime le député de la majorité. Dans les 30 milliards du plan France 2030, _"nous avons par exemple 5 milliards d'euros pour les enjeux directement liés à la robotique, au numérique et à la cybersécurité_, et 2 milliards pour un enjeu fondamental qui est de permettre à nos start up et à nos entreprises émergentes de trouver à la fois les fonds qui leur permettent d'être concurrentiels et puis surtout, d'avoir des marchés." Le but in fine étant la création d'emplois, mais sans objectif chiffré.