La visite en catimini du ministre Pap Ndiaye dans la Manche

Le collège Jacques Prévert de Coutances est exemplaire dans le département avec sur 450 élèves plus d'une centaine en situation de handicap ou en grande difficulté scolaire (SEGPA, ULIS, IME...). Une visite annoncée en catimini tard ce dimanche soir aux élus, à la préfecture et à la principale de l'établissement. Le ministre en week-end prolongée dans sa maison d'Omonville La Rogue dans la Hague a vraisemblablement voulu éviter des "casserolades". Il est arrivé vers 8H15 après la sonnerie et est parti par l'arrière du collège avant la récréation. Pas de risques donc de "mauvaises rencontres". Enseignants et syndicats n'ayant pas été prévenu. Quant aux journalistes alertés à 21H dimanche soir le timing était compté : 5mn et 4 questions, pas plus.

ⓘ Publicité

Une visite très discrète

La principale du collège Jacques Prévert Isabelle Dandine a dû s'organiser au dernier moment mais heureusement elle avait prévu la parade "nous avions déjà organisé des tables rondes en février pour la journée du handicap, alors on a repris la même équipe d'enseignants, élèves et parents." Au moment de quitter le collège Pap Ndiaye choisi la sortie à l'arrière du bâtiment juste avant que ne sonne la récréation quand arrive Marion une enseignante interloquée : "ah mais je ne savais pas qu'il venait c'est dommage qu'il soit parti si vite avec mes collègues enseignants on aurait bien aimé lui poser quelques questions dérangeantes". Du genre peut-être sur les remplacements de professeurs, le fichier sur l'Aïd ou encore sur les moyens des écoles bilingues comme à Cherbourg. Rien. Pourtant il est dit qu'à l'école aucune question ne doit rester sans réponse…

Pas de retour en arrière au collège Félix Buhot de Valognes

Interrogé sur la mobilisation des enseignants et des élus depuis plusieurs semaines au collège Felix Buhot de Valognes le ministre a répondu. Ils protestent contre la suppression du poste de principal adjoint, Pap Ndiaye n'entend pas revenir sur cette décision selon lui beaucoup d'établissements fonctionne sans " le choix a été fait de ne pas attribuer de poste de principal adjoint à ce collège. Cela dépend de la taille de l'(établissement mais aussi de ses caractéristiques sociales et dans la répartition des moyens nous avons jugé que ce collège n'était pas prioritaire pour l'attribution d'un poste de principal adjoint "