La visite presque tranquille de la ministre Olivia Grégoire dans le Loiret

C'est la première visite ministérielle dans le Loiret depuis le conflit sur la réforme des retraites : Olivia Grégoire était ce vendredi sur l'Orléanais. La ministre chargée des PME, du commerce et du tourisme, est arrivée un peu avant midi au siège de la CCI à Fleury-les-Aubrais. Et, sans surprise, un petit comité d'accueil de la CGT l'attendait sur le parvis.

La CGT a organisé un comité d'accueil à la ministre

Les militants CGT à l'arrivée de la ministre à Citévolia © Radio France - Patricia Pourrez

Ils étaient une vingtaine emmenés par Yann Bouguennec, le secrétaire de la CGT à la Métropole d'Orléans. "On s'est organisé à la dernière minute donc nous ne sommes pas très nombreux. Mais, on ne pouvait pas laisser un membre du gouvernement venir dans le coin et ne pas réagir". A peine sortie de sa voiture, Olivia Grégoire a foncé à la CCI où l'attendaient les présidents des CCI de toute la région. Pas un mot, pas un regard pour les manifestants. Par la suite, un membre de son cabinet a reçu une délégation CGT de 3 personnes. " C'est dommage que la ministre n'ait pas trouvé 5 minutes dans son agenda. A un moment, il faut que ce gouvernement entende les gens en direct et voie la colère du peuple sur les territoires" regrette Yann Bouguennec.

" Vraiment, aujourd'hui, je n'avais pas le temps. Mais, c'est légitime que chacun s'exprime"

C'est un faux procès a répondu la ministre. "Vraiment aujourd'hui, je n'avais pas le temps. Il y a quelques semaines, dans le Cantal, j'ai reçu une délégation syndicale et on bien discuté même si on est resté sur nos positions à la fin" explique Olivia Grégoire. La ministre avait cessé ses sorties sur le terrrain au plus fort de la crise sur la réforme des retraites mais aujourd'hui, elle les reprend normalement. " Je sais que le contexte est tendu, difficile et c'est légitime que chacun s'exprime. Et si on est ministre est qu'on ne veut pas s'exposer à cela et bien, c'est qu'il ne fallait pas être ministre".

Olivia Grégoire avait ensuite rendez-vous en centre ville d'Orléans pour mettre en avant les métiers d'art. Elle s'est notamment arrêté chez une toute nouvelle boutique, rue de Bourgogne, qui fait de la dorure sur bois. Elle a terminé son périple par une visite du chantier de restauration de la Cathédrale d'Orléans.