La visite secrète de Gabriel Attal en Béarn ce vendredi

150 manifestants l'attendaient au son d'un concert de casseroles devant la villa St Basil's , entre 11h et 14h15, ce vendredi à Pau. Selon la CGT, le ministre délégué aux comptes publics Gabriel Attal avait rendez-vous à 11h30 dans les jardins de la villa paloise pour un déjeuner avec François Bayrou, le maire de Pau. Une trentaine de membres des forces de l'ordre, y compris des CRS en renforts venus de Bayonne, ont contenu les opposants à la réforme des retraites pendant plusieurs heures, fermant l'avenue de Trespoey à la circulation entre les villa St Basil's et Navarre. Mais la voiture du ministre n'est pas arrivée, pas plus que celle de François Bayrou.

Visite au château Bijou

Selon nos informations, Gabriel Attal a renoncé à son passage par Pau. À cause du concert de casseroles ? Pas de confirmation officielle, ni de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, ni de la mairie de Pau. Simplement cette phrase, prononcée par le ministre quelques heures avant son arrivée en Béarn, au micro d'Europe 1 : "Je ne sais pas parler avec des casseroles".

Ce qui est sûr, c'est que le ministre a passé une heure au château Bijou de Labastide-Villefranche, près de Salies-de-Béarn. Une visite pour vérifier l'utilisation du fonds de près d'un million et demi d'euros attribué - en plus du fonds du loto du patrimoine remporté l'an dernier - pour reconstruire le château en ruine par la Drac , la direction régionale des affaires culturelles, un service déconcentré du ministère de la Culture. Sur place, le ministre des comptes publics aurait été accueilli par les parlementaires Denise Saint-Pé, David Habib, Frédérique Espagnac ou encore Jean-Paul Mattei, ainsi que la directrice de la Drac. Là encore, une trentaine d'agents des forces de l'ordre assuraient la sécurité du ministre pendant sa visite.

Rien à l'agenda du ministre

Gabriel Attal était ensuite attendu en fin de journée au Pays Basque, à Saint-Jean-de-Luz puis à Hendaye, où il aurait rendez-vous avec un industriel avant de s'entretenir avec les douaniers d'Hendaye.

Cette visite dans les Pyrénées-Atlantiques ne figurait pas sur l'agenda du ministre. Les médias n'étaient pas prévenus, ni la mairie de Pau ni la préfecture du département n'ont souhaité la confirmer ou l'infirmer. Par crainte des manifestations de protestation contre la réforme des retraites ? À 13 heures ce vendredi, pourtant la Première ministre Élisabeth Borne affirmait sur France Bleu , à propos même des déplacements de ministres en régions : "Évidemment il est important d'aller à la rencontre des Français, d'être à l'écoute de leurs préoccupations et de faire le maximum pour y répondre".