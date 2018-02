Nantes, France

A la sortie de son rendez-vous à Matignon avec Edouard Philippe, Christelle Morançais explique avoir fait part au Premier ministre de plusieurs demandes :"je lui ai rappelé la nécessité d'évacuer la ZAD [de Notre-Dame-des-Landes]. Ce qu'il ma confirmé dès la fin de la trêve hivernale" (soit après le 31 mars). La présidente LR des Pays-de-la-Loire lui a répondu qu'elle sera "bien évidemment vigilante" sur ce point.

Le Premier ministre prêt à rembourser rapidement les 29 millions d'euros aux collectivités ?

Christelle Morançais a par ailleurs évoqué avec Edouard Philippe la demande, portée la semaine dernière par les collectivités locales qui finançaient le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, d'un remboursement des 29 millions d'euros d'avances remboursables effectuées par le Syndicat mixte aéroportuaire (SMA) : "le Premier ministre a jugé totalement légitime qu'on demande ce remboursement", mais sans plus de précision sur le calendrier.

Vers la signature d'un contrat d'avenir entre l'Etat et la Région Pays-de-la-Loire ?

Enfin, la présidente de la Région a présenté au chef du gouvernement "le contrat d'avenir pour les Pays-de-la-Loire, adopté par le parlement des territoires" réuni à l'Hôtel de Région à Nantes le 12 février dernier (avec les présidents des principales collectivités locale et les représentants du monde économique et universitaire) : "le Premier ministre s'est engagé à revenir vers moi dans quelques heures ou quelques jours pour adopter la méthodologie à adopter en vue de finaliser cette contractualisation entre la Région et l'Etat." Christelle Morançais rappelle que "la priorité pour moi, c'était d'avoir cette unité sur le territoire, d'avoir un équilibre dans nos propositions. On est dans le temps de la construction pour pouvoir rebondir après l'abandon du projet d'aéroport pour que notre région ne reste pas en retrait des autres régions de France." Parmi les propositions adoptées lors du "parlement des territoires", figurent : un franchissement de la Loire, l'accessibilité ferroviaire de l'aéroport de Nantes-Atlantique, des investissements sur la liaison ferroviaire Nantes-Angers-Paris...etc