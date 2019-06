Lac de Bègles : une surveillance partielle d'ici le mois de juillet

Bordeaux, France

Un jeune de 19 ans s'est noyé lundi 17 juin vers 19h30 dans le lac de Bègles. Il nageait avec ses amis en dehors de la zone de baignade, alors qu'aucune surveillance n'était assurée sur les lieux. Le lieu est très fréquenté dans l'agglomération bordelaise. En août 2018, une fillette de 11 ans s'était déjà noyée dans le lac, dans les mêmes conditions.

Chaque année au 15 juin, la surveillance du lac est mise en place avec son ouverture à la baignade. Mais elle est partielle jusqu'au mois de juillet. C'est le cas dans la plupart des plages du littoral en Gironde. Au lac de Bègles, d'ici le 30 juin, aucun maître-nageur n'assurera la sécurité des baigneurs en semaine, hormis les mercredis et les weekends entre 11 et 19 heures.

En dehors des heures de surveillance, la mairie appelle à la prudence les nageurs

Sur la plage artificielle ce mardi 18 juin, une cinquantaine de personnes se baigne sous le soleil. La zone est délimitée par des bouées mais pas l'ombre d'un maître nageur. Parmi les baigneurs, un groupe de cinq enfants de 10 à 13 ans. Ils s'éclaboussent en riant sous les yeux de Florence, qui les observe depuis sa serviette. Aucun adulte en vue pour les surveiller.

C'est aussi aux parents de surveiller les enfants, c'est un fait mais ils peuvent faire une mauvaise chute, tomber dans l'eau... Il n'y a pas de surveillant. — Florence

Sur la plage, des panneaux indiquent que "la surveillance des enfants incombe aux parents." © Radio France - Fanny Ohier

En juin, les mercredis et les weekends, ce sont trois à quatre surveillants-sauveteurs de la piscine municipale qui surveillent la plage. Avant le mois de juillet, impossible de les réquisitionner à plein temps, selon Franck Joandet, adjoint au maire chargé de la vie locale. "On ne peut pas surveiller une zone naturelle 24h/24 et si on le faisait, on déresponsabiliserait complètement les gens."

Même si on décidait de surveiller tous les jours de la semaine, on ne pourrait pas le faire jusqu'à minuit ! — Franck Joandet, adjoint au maire chargé de la vie locale

Depuis jeudi 13 juin, un agent garde l'ensemble du plan d'eau, une fois la nuit tombée.

La mairie de Bègles demande à la métropole de prendre en charge la gestion du lac, qui accueille soixante mille personnes, venues de toute l'agglomération, chaque été.