Loiret, France

Le droit à l'erreur, oui, mais peut-être pas pour tout le monde... Les députés se penchent cette semaine sur le Projet de loi de droit à l'erreur. Un texte qui permettra d'éviter d'être sanctionné par l'administration en cas de premier manquement, si l'on parvient évidemment à prouver sa bonne foi. Mais pour avoir un droit à l'erreur, déjà faut-il jouer franc-jeu : le député du Loiret Richard Ramos a déposé un amendement à ce Projet de loi pour contraindre les groupes agroalimentaires à publier leurs comptes et pour augmenter les sanctions s'ils ne le font pas. On pense par exemple à Lactalis, le géant laitier au cœur d'un scandale sanitaire et qui n'a jamais accepté de publier ses comptes.

France Bleu Orléans: Quels sont vos objectifs en déposant cet amendement?

Richard Ramos: Cet amendement est la poursuite de mon combat pour faire en sorte que les grands, les puissants ne puissent pas être hors-la-loi. Je le dis: Lactalis et ses dirigeants sont des voyous. Comment peut-on venir devant les députés de la Nation et dire "je n'en ai rien à faire, vous me posez des questions et je ne réponds pas"? Nous devons absolument durcir la loi, sinon nos petites PME dans le Loiret vont se dire qu'il y a deux règles: celle des petites entreprises et celle des puissantes qui, elles, vont s'exonérer de loi.

Permettre que la justice adresse des injonctions pour publier les comptes vous semble indispensable?

Evidemment! Aujourd'hui, c'est l'Observatoire des Marges et des Prix qui s'en occupe. Il faut savoir qu'ils ne sont que trois salariés, ils n'ont pas les moyens de travailler. Il faut donner aux juges les moyens nécessaires pour que ces gens-là ne soient pas au-dessus de la loi. Ce n'est pas parce que l'on est puissant et riche que l'on a le droit d'être hors-la-loi. Il faut donner du pouvoir à la justice.

Votre amendement a néanmoins peu de chances d'être adopté...

On ne peut pas le dire par avance. A part le Front National, des députés de tous bords ont cosigné mon amendement. Lors de l'étude de cet amendement, La République en Marche sera face à ses responsabilités. Pourront-ils retourner dans leurs circonscriptions en se disant "nous avons encore permis aux riches de passer entre les mailles du filet"? Les entreprises comme Lactalis, qui ont sciemment empoisonnées des Français, doivent être immédiatement sanctionnées lorsqu'elles sont hors-la-loi. La non-transparence est dans leur ADN. Lorsque les grandes entreprises font du chantage, il faut les punir. Une question fondamentale nous est posée: l'économique est-il plus fort que le politique? Moi, en tant que député du Loiret, mon pouvoir est-il réel ou pas? Suis-je dans un théâtre d'ombre, dans un parlement d'ombre dominé à chaque fois par l'économique? Dans le cas Lactalis, la question est là!