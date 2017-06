Législatives 2017 : qui est Laeticia Avia la nouvelle députée REM de Paris

Laeticia Avia, La République en Marche, a été élue dimanche députée de la huitième circonscription de Paris avec 64,56% au second tour des législatives 2017.

Laéticia Avia, 31 ans, est née et a grandi en Seine-Saint-Denis, à Villetaneuse puis à Saint-Ouen. Elle habite aujourd'hui Porte de Vincennes. Elle a fait une partie de ses études au Canada. Elle est entrée à Sciences Po via les Conventions d'Education Prioritaire. Elle est membre d'African Business Lawyers Club et Ambassadrice du projet "EllesVotent". Elle est avocate. Elle a co-fondé le cabinet APE Avocats.

Elle a rejoint En Marche! dès sa création et elle s'est investie dans le Val-de-Marne.