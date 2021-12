Lamadeleine-Val-des-Anges : petite commune cherche conseiller municipal désespérément

Le village le moins peuplé du Territoire de Belfort n'a pas de maire depuis plus d'un mois. Lamadeleine-Val-des-Anges, près d'Étueffont, 42 âmes au dernier recensement pour 38 électeurs inscrits. Guillaume Simonin, élu maire en 2020, est décédé le 15 octobre 2021 à l'âge de 40 ans. Ce n'est pas un problème de candidats pour le remplacer, comme c'est parfois le cas dans les petites communes, mais un problème de conseil municipal. Ils sont six conseillers au lieu des sept nécessaires pour désigner un nouveau maire. Une élection devait avoir lieu, mais personne ne s'est présenté.

Une élection municipale partielle complémentaire

L'élection devait avoir lieu le 5 décembre, mais en l'absence de candidat, le premier tour est annulé. La préfecture espère recevoir des candidatures pour le second tour. Elles peuvent être déposées les 6 et 7 décembre, ce qui permettrait de compléter le conseil municipal, et de choisir, enfin, un maire. Si personne ne se manifeste avant cette date, e second tour sera annulé aussi.

Olivier Bazin, premier adjoint à la mairie de Lamadeleine-Val-des-Anges Copier

Comme il s'agit d'une commune de moins de 100 habitants, la préfecture pourra malgré tout considérer le conseil municipal comme "complet". Ses six membres pourront alors choisir un maire et son adjoint. En attendant la fin du scrutin, c'est le premier adjoint actuel, Olivier Bazin, qui assure l'intérim à la tête du village. "Il y en a peut-être un qui va se présenter à la préfecture, mais pour l'instant à Lamadeleine, on a fait le tour et personne ne se présente", regrette-t-il. C'est, selon lui, un poste auquel il faut "consacrer du temps, s'investir, et c'est vrai que c'est relativement compliqué".