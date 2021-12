Lancement du mouvement Les Simones : "Je ne veux pas que des femmes renoncent à faire de la politique"

Les Simones. Le nom est un double symbole. "D'abord pour 'En voiture, Simone !' Il y avait une pilote de rallyes qui disait ça : 'C'est moi qui pilote, c'est moi qui klaxonne', donc c'est pour le côté joyeux. Et puis ça nous décale un peu de En Marche, ça va plus vite", établit d'emblée Pascale Fontenel-Personne, députée centriste de la 3e circonscription de la Sarthe, à l'origine de ce mouvement avec la députée de la 7e circonscription de la Loire-Atlantique, Sandrine Josso. Toutes les deux ont été élues en 2017 sous l'étiquette LREM avant de prendre leurs distances et rejoindre le MoDem. "Ce qu'on veut, c'est expliquer que les femmes aujourd'hui ne sont pas là que pour les photos ou remplir les quotas, mais pour prendre également des responsabilités."

Ce mouvement se veut trans-partisan et au-delà de l'Assemblée nationale, mais c'est bien l'hémicycle qui a inspiré les deux députées. "Je suis issue de la société civile et après quatre ans de mandat, je remarque que c'est toujours compliqué d'avancer dans les postes à responsabilité", remarque Pascale Fontenel-Personne qui raconte la difficulté pour les femmes d'être rapporteure avant de donner un exemple sur des cas du quotidien.

"J'ai proposé il y a de nombreux mois les pourboires défiscalisés. Ensuite, il y a tout un circuit avec des hommes, des femmes pour essayer d'avancer le dossier après avoir eu l'accord du président de la République que j'ai eu, moi, je retrouve un jour dans le journal des Echos un monsieur qui dit 'je propose les pourboires défiscalisés' et non pas "sur proposition de ma collègue, j'ai avancé le dossier". Non, non", raconte la députée avant de poursuivre : "On ne peut pas continuer comme ça parce que ça voudrait dire que les femmes, finalement, produisent beaucoup d'idées, autant que les hommes. Par contre, le portage des ces idées ne serait que masculin... C'est pareil pour les entreprises." Le mouvement veut donc faire de la place pour les femmes, autant en politique, que dans les postes à responsabilité en entreprise.

"Ce n'est pas une association féministe", assure Pascale Fontenel-Personne qui précise ne pas vouloir catégoriser son mouvement "parce que des hommes issus de la société civile ont, eux aussi, du mal à s'imposer dans l'hémicycle, nous devons nous associer pour avancer", explique la députée sarthoise.

Interrogée sur le timing du lancement de la démarche, plus de quatre ans après le début de son mandat et surtout à quatre mois de l'élection présidentielle (prévue en avril 2022), la députée sarthoise assure qu'il ne s'agit pas de préparer le terrain pour la présidentielle et explique le délai : "Avant, nous étions concentrés sur la pandémie et tous les sujets économiques. Ça me paraissait un peu bizarre de parler de ça. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la photo des hommes en noir et blanc sur 'L'Ensemble citoyen et la Grande maison commune'. On a jugé que le moment était opportun pour lancer les Simones." Le mouvement dont parle Pascale Fontenel-Personne a été lancé par la majorité présidentielle mi-novembre pour échanger sur la possible future candidature d'Emmanuel Macron. Les photos de cette réunion politique ont fait jaser : on y voit des hommes avec, au milieu, une seule femme, Marie Guévenoux, déléguée générale adjointe de LREM.

"Je ne veux pas qu'un jour des femmes renoncent à aller faire de la politique parce qu'elles continueraient d'être invisibilisées", regrette Pascale Fontenel-Personne, même si elle défend le bilan du président de la République : "Emmanuel Macron nous a fait une place, à nous de la prendre." Le nom de la présidente d'honneur des Simones, Edith Cresson, rappelle malgré tout qu'il n'y a pas eu de femme Premier ministre depuis la courte nomination de la socialiste en 1991. "Emmanuel Macron aurait pu" nommer une femme reconnaît la députée MoDem sarthoise, qui ajoute "Après, vous savez, je pense que tout le monde n'accepterait pas" et de réitérer son soutien au président en cas de candidature. De son côté, Pascale Fontenel-Personne assure qu'elle ne sait pas si elle tentera de briguer un nouveau mandat en juin.