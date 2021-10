Édouard Philippe va lancer ce week-end son propre parti au Havre, ville dont il est le maire. Olivier Richefou, président du Conseil Départemental de la Mayenne, et Yannick Borde, maire de Saint-Berthevin, soutiennent la démarche de l'ancien Premier ministre.

Lancement du parti d'Édouard Philippe : le soutien des élus mayennais Olivier Richefou et Yannick Borde

L'ancien Premier ministre Édouard Philippe lance son propre mouvement politique ce samedi 9 octobre avec un objectif : faire élire des députés sous ses couleurs lors des prochaines élections législatives. Au moins deux élus mayennais soutiennent la démarche du maire du Havre. Deux poids-lourds de la scène locale : Olivier Richefou et Yannick Borde.

Le premier, président UDI du conseil départemental de la Mayenne, confie à France Bleu Mayenne qu'il ira au Havre ce week-end pour suivre les travaux de la nouvelle formation d'Edouard Philippe, il ne participera donc pas à la mobilisation pour la sauvegarde de l'hôpital de Mayenne. Le second, maire centre-droit de Saint-Berthevin, ne sera pas présent pour des raisons d'agenda surchargé mais il se retrouve dans le personnage "pour porter l'ambition de notre pays qui est un peu malmené. Edouard Philippe n'est pas entrain d'annoncer sa candidature en 2022, j'en suis certain. Ce n'est pas le message que l'on a. Lui, il veut recréer, remettre de l'ordre dans la vie politique en s'appuyant sur les élus locaux et des élus d'expérience. Il y aura des déçus du centre, j'en suis, des déçus de LR, cette France qui souhaite le redressement du pays", indique Yannick Borde, invité du 6-9 de France Bleu Mayenne, qui devrait adhérer à ce nouveau parti.

"Un partenaire, pas un concurrent"

Le délégué général de La République en Marche, Stanislas Guérini, a dit souhaiter qu'Édouard Philippe joue un rôle dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. "Il a gouverné le pays, il a une relation particulière avec les Français, il a montré des qualités d'homme d'État, c'est évidemment une chance pour notre majorité présidentielle", a-t-il affirmé. "C'est une chance de pouvoir compter sur Édouard Philippe dans le débat public et en soutien du président de la République, on serait bien fous de ne pas utiliser et valoriser cette chance-là", a-t-il ajouté.