Lancement du parti d'Édouard Philippe : "pleinement dans la majorité présidentielle" selon Gilles Boyer

L'ancien Premier ministre et actuel maire du Havre Édouard Philippe lance son parti politique ce samedi matin au carré des Docks du Havre. Il va proposer une vision politique à long terme pour la France.

"Cette nouvelle offre politique se situe pleinement dans la majorité présidentielle". Gilles Boyer, député européen et ancien conseiller spécial d'Edouard Philippe quand il était Premier ministre

Cette nouvelle offre politique "se situe en soutien du président de la République pour l'élection présidentielle s'il souhaite être candidat", explique Gilles Boyer. "Je ne vois pas où est le problème, d'autant qu'Edouard Philippe, depuis quatre ans et demi, n'a jamais été pris en défaut de loyauté vis-à-vis du président, aussi bien lorsqu'il était à Matignon, qu'après son départ."

"Vous me dites qu'Edouard Philippe est populaire, cette popularité, il peut la mettre au service de la majorité et du président. J'en conclus qu'Edouard Philippe est un atout pour le président dans l'objectif de la campagne présidentielle et au-delà", ajoute Gilles Boyer

"Je vis mes derniers jours en tant qu'adhérent Les Républicains", Arnaud Robinet, maire (LR) de Reims.

Arnaud Robinet estime qu' "un certain nombre d'élus LR rejoindront cette formation politique, mais également de nombreux adhérents". "Il y a deux droites irréconciliables au sein des Républicains et donc il y a de la place pour cette formation politique de la droite et du centre, humaniste, libérale et pro-européenne", conclut-il.