Landes : "Beaucoup de maires landais vont parrainer Emmanuel Macron"

Le maire de Sanguinet Fabien Lainé fait partie des élus qui ont d'ores et déjà donné leur parrainage à Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. Comme Jean-François Broquères de Tartas ou Lionel Causse de Saint-Martin de Seignanx, il croit à un gouvernement d'union au-delà des partis.

Ils se sont rassemblés mercredi soir à Tartas : c'était une soirée de travail pour les responsables des comités de campagne d'Emmanuel Macron dans le département des Landes.

Les responsables landais des comités En Marche ! et les soutiens à Emmanuel Macron © Radio France - Nelly Assénat

Le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron compte aujourd'hui plus de 800 membres dans les Landes répartis dans 15 comités. Aujourd'hui ces comités préparent la campagne présidentielle : tractages, réunions publiques et... obtention des parrainages.

Mes collègues maires sont assez sensibles au discours d'Emmanuel Macron, raisonnable et rassurant—Fabien Lainé

"Les petits maires ne se retrouvent pas chez Fillon trop clivant, ni chez Hamon qui prône la société du non-travail"-Fabien Lainé

Sur ce dossier, le maire de Sanguinet Fabien Lainé n'a aucun doute. Il a lui même accordé son parrainage à Emmanuel Macron dès le mois de janvier "et je n'ai pas beaucoup de mal à convaincre mes collègues des petites villes et petits villages. Vous verrez quand les parrainages seront diffusés que beaucoup de maires landais s'inscriront dans cette démarche".

Fabien Lainé est plutôt de tendance centre-droit : ancien UDF, UDI puis MODEM. Il a d'ailleurs voté François Bayrou lors de la dernière élection présidentielle. Le maire de Sanguinet a même soutenu Alain Juppé il y a quelques semaines, avant qu'il ne soit battu par François Fillon dans la primaire de la droite et du centre.

Macron rassemblerait autant à gauche qu'à droite chez les élus

Mais aujourd'hui selon lui, il faut rassembler. C'est pour cela qu'il n'hésite pas à s'afficher aux côtés de Jean-François Broquères (maire de Tartas) et Lionel Causse (maire de Saint-Martin de Seignanx), plutôt marqués à gauche, mais eux aussi soutiens d'Emmanuel Macron. "On est d'accord sur l'essentiel", dit Fabien Lainé. "Pourquoi on ne pourrait pas être d'accord sur une majorité d'idées ? On peut travailler ensemble, on le fait tous les jours dans nos communes avec des équipes municipales d'union".