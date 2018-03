Saint-Vincent-de-Tyrosse, France

Ce vendredi matin, plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour rendre un dernier hommage à Marie Aphatie. Beaucoup de monde a du rester à l'extérieur faute de places suffisantes dans l'église, mais des hauts-parleurs installés sur le parvis ont permis à chacun d'entendre les paroles du curé. La cérémonie a duré une heure, et l'une des amies de Marie Aphatie a lu un texte très émouvant à la fin de la cérémonie.

Une femme souriante, avec beaucoup de tempérament et de fougue

Ses proches, ses amis, ses collègues, mais aussi beaucoup de Tyrossais, des anonymes, qui ont connu, ou tout simplement croisé la maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse sur le marché ou lors d'un rassemblement, sont venus lui rendre un dernier hommage. Tous parlent d'une personne "souriante, investie et avec beaucoup de tempérament et de fougue". Pendant la cérémonie, le curé s'est laissé à imaginer Marie Aphatie arrivant au paradis et voulant tout changer et tout réorganiser. Elle ne faisait pas toujours l'unanimité, mais qui était respectée et appréciée

Plusieurs cahiers de condoléances étaient mis à la disposition du public devant l'église. Chacun s'est pressé pour écrire un mot, une pensée, une anecdote. "Je ne la connaissais pas bien, mais elle me disait toujours bonjour et s'intéressait toujours à moi", explique une Tyrossaise.

Marie Apathie est décédée dimanche dernier à l'âge de 64 ans. Elle était maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse depuis 2014. Le conseil municipal se réunira ce lundi 19 mars pour élire son successeur.