Landes : des couvertures, des produits d'hygiène, des pansements et du matériel électrique pour l'Ukraine

La première campagne de collecte de dons pour l'Ukraine se termine ce dimanche 13 mars dans les Landes. La Protection civile demande aux Landais de ne plus donner de vêtements ni de médicaments mais des produits d'hygiène, du matériel médical et électrique.

Les premiers dons collectés dans les Landes sont parvenus en Ukraine dans la soirée de mercredi 9 mars par camion après avoir transité par Bordeaux puis Strasbourg. La Protection civile a pu acheminer 150 tonnes de dons collectés dans la France entière. Dans les Landes, la campagne de dons se termine ce dimanche 13 mars. Elle est mise en place en partenariat avec l'Association des maires de France.

Des mairies submergées par les dons

En une semaine, les dons ont afflué dans les mairies au point que certaines d'entre elles n'ont plus de place pour stocker la marchandise. A Soustons par exemple, 70 mètres-cubes de dons sont stockés dans les locaux. Cela représente une quinzaine de palettes prêtes à être acheminées. A quelques jours de la collecte, la Protection civile demande aux Landais de ne plus donner de vêtements ni de médicaments. Elle lance donc un appel à des dons essentiels. "Evitez de donner tout ce qui est vêtements et médicaments. Il faut plutôt privilégier des kits d'hygiène ou de secours : des pansements, des garrots mais aussi du savon, des rasoirs, des protections hygiéniques. Nous avons aussi besoin de matériel électrique, de prises, de rallonges, de piles ou même des vieilles cafetières" explique Baptiste Campagne, le secrétaire général de la Protection civile dans les Landes et co-coordinateur de la Mission Ukraine dans le département.

Des rallonges, des cafetières et du savon pour les centres d'hébergement d'urgence en Pologne

Le matériel médical est destiné aux soignants ukrainiens. Il doit être acheminé via un corridor humanitaire jusqu'à Kiev. Les produits électriques et d'hygiène serviront à la mise en place de centre d'hébergement d'urgence pour les réfugiés ukrainiens en Pologne. L'ensemble des dons collectés dans les Landes seront envoyés sur la base logistique de Bordeaux le lundi 21 mars où ils seront reconditionnés avant leur acheminement jusqu'en Pologne ou en Ukraine.

Ne pas oublier les dons financiers

"Le don financier est ultra-important car il nous permet d'assurer notre mission. Les dons permettent le paiement de l'essence jusqu'à l'Ukraine et la réservation des camions notamment" ajoute Baptiste Campagne. Si vous souhaitez faire un don pour l'UKraine, c'est ici.