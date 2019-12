Landes : Elisabeth Bonjean a-t-elle lancé sa campagne des municipales à Dax ?

Dax, France

Elisabeth Bonjean a-t-elle lancée sa campagne des municipales à Dax ? Elle n'a, pour le moment, jamais fait d'annonce officielle en ce sens. C'est d'ailleurs chose courante pour les majorités municipales déjà en place. Les équipes municipales sortantes sont souvent les dernières à faire l'annonce de leur candidature à leur succession. Mais le travail a commencé en coulisses.

La question de la candidature de la maire socialiste de Dax, Elisabeth Bonjean, revient sur le devant de la scène ces derniers jours dans la cité thermale à la faveur de l'apparition d'un site internet qui s'appelle Daxencommun.fr. Un site qui annonce être la vitrine d'un "collectif de soutien à la majorité municipale" dacquoise. Mais qui se cache derrière ce site, derrière ce collectif ?

Pour l'instant, ce site n'est qu'une page d'accueil non finalisée. Intrigués, nous avions posé la question dès la semaine dernière à un proche collaborateur d'Elisabeth Bonjean. Est-ce le site de campagne officielle de la maire de Dax ? On nous avait répondu : "C'est un collectif de soutien à la majorité municipale". Réponse qui ne nous avait pas plus avancé, puisque c'était déjà marqué sur le site.

Réserver un nom de domaine laisse des traces

Il se trouve que lorsque l'ont créé un site internet, il faut acheter un nom de domaine. En l’occurrence ici : daxencommun.fr. Et sur internet, il existe des moteurs de recherche pour savoir à qui appartient un nom de domaine. Qui l'a réservé.

Et quand on tape dans ce moteur de recherche daxencommun.fr, on apprend qu'il a été réservé au nom d'Elisabeth Bonjean. Il est aussi signalé une adresse postale, celle de la maire de Dax, que nous ne dévoilerons pas ici. Ainsi qu'une adresse mail de contact et un numéro de téléphone. L'adresse mail est au nom de Florian Guillon et le numéro de téléphone est aussi celui de l'ex-directeur adjoint de cabinet de la maire de Dax.

Depuis le mois de février dernier, Florian Guillon a quitté son poste de directeur de cabinet adjoint auprès de la maire de Dax car, militant socialiste, il ne pouvait pas être en poste à la mairie et se présenter sur une liste pour les prochaines municipales. Il nous l'avait confirmé.

Nous avons contacté Florian Guillon, puisque son nom apparaît. Il confirme être à l'origine du site et avoir acheté le nom de domaine au mois de juillet dernier. Il explique également que ce collectif de soutien à la majorité municipale est actif depuis plusieurs semaines et qu'il est composé d'élus de la majorité et de citoyens. Depuis plusieurs semaines, ce collectif ferait du porte à porte à Dax pour prendre la température auprès des habitants, avant ces municipales.

Pour en revenir au site internet et afin de bien comprendre à quoi les informations sur le propriétaire du nom de domaine correspondent, nous avons posé la question à Nicolas Berot, développeur web pour l'agence de communication dacquoise Adi@ne. Selon lui, lorsqu'un nom de domaine est réservé, il n'est pas demandé à celui qui le fait de justifier son identité. En revanche, il confirme qu'au delà du nom, c'est l'adresse mail de contact qui est importante. Car toutes les communications du site seront reliées à cette adresse mail. Or, il se trouve que nous avons envoyé un mail à l'adresse de contact proposé par le site daxencommun.fr, et qu'Elisabeth Bonjean, en marge d'une conférence de presse sur un autre sujet, nous a confirmé que notre mail avait été reçu et qu'on allait nous répondre. C'est Florian Guillon qui a reçu notre mail.

Elisabeth Bonjean se refuse à tout commentaire

Elisabeth Bonjean a répondu "c'est possible" quand nous lui avons demandé si elle avait bien acheté en son nom le nom de domaine du site. Copier

En quête de réponses, nous nous sommes donc rendus ce mercredi matin à une conférence de presse organisée par la maire de Dax à propos de l'obtention par la ville d'un label récompensant le travail de la ville sur son patrimoine. En marge de cette conférence de presse, nous avons demandé à Mme Bonjean si ce site était son site de campagne officiel. Elle a d'abord refusé de répondre.

En insistant, elle a tout de même livré quelques informations dans notre micro ouvert ou juste après l'interview. A-t-elle acheté en son nom le nom de domaine daxencommun.fr ? "C'est possible", a répondu la maire de Dax. Pourquoi l'adresse mail et le numéro de téléphone de son ex-directeur de cabinet apparaissent-ils ? "Je ne sais pas", a-t-elle rétorqué, précisant : "c'est un autre temps", sans doute pour dire que ce n'était pas le moment qu'elle avait choisi pour dévoiler ses ambitions. Une volonté de rester "maître des horloges" selon l'expression employée par Emmanuel Macron au début de son mandat. Florian Guillon, au téléphone, confirme de son côté que "c'est une étape" dans la campagne. Et que ce site daxencommun.fr pourrait, à terme, "être transformé en site de campagne officiel".

Si ce n'est pas le site de campagne officiel, pourquoi avoir acheté le nom de domaine au nom d'Elisabeth Bonjean ? Une fois notre micro baissé, la maire de Dax nous a répondu : "parce que je suis aujourd'hui la chef de la majorité municipale. Mais peut-être que je ne le serais plus demain". La réponse est évasive.

Restait à ce stade une question. L'achat d'un nom de domaine fait-il partie des frais de campagne à déclarer dans les comptes de campagne. Elisabeth Bonjean nous a confirmé que c'était le cas, Florian Guillon également, et nous l'avons effectivement vérifié dans les textes de la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques.

Visiblement gênée par notre découverte et agacée par notre insistance, Elisabeth Bonjean a seulement affirmé qu'il y aura forcément une liste de la majorité municipale lice pour mars 2020. Est-ce que ce sera elle la tête de liste ? Cela, elle ne l'a pas confirmé mais selon l'expression policière, il y a tout de même un faisceau d'indices.