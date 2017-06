Landes: Fabien Lainé est le nouveau député de la première circonscription

A 41 ans, le maire de Sanguinet, Fabien Lainé est le nouveau député de la première circonscription des Landes. C'est la conséquence de l'entrée au gouvernement de Geneviève Darrieussecq dans le nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron au poste de secrétaire d'Etat auprès du ministre des Armées.

Fabien Lainé ne s'attendait pas à devenir député, encore moins aussi rapidement. Suppléant de Geneviève Darrieussecq sur la première circonscription, le maire de Sanguinet a assisté à la nomination de la maire de Mont-de-Marsan en tant que secrétaire d'Etat auprès de la ministre des armées, dans son bureau à la mairie.

"Cette nouvelle, (..),ça vous donne le tournis"

Quand il se souvient de ce moment là, il parle d'un "sentiment de vertige, encore plus que le jour où j'ai été élu maire de Sanguinet, (...) ça vous donne le tournis, maintenant, je vais apporter ma pierre à l'édifice en tant que député des Landes et défendre les problématiques de ma circonscription." Originaire d'Arcachon, ce girondin est arrivé à Sanguinet en 2012. Rapidement, il s'inscrit dans la vie locale et il est élu maire de la commune dès 2014.

Au niveau politique, l'homme de 41 ans se considère comme un centriste, il était d'ailleurs membre de l'UDI jusqu'à la fin de l'année 2016. Ex-membre de l'UDF (Union pour la Démocratie Française), il a voté François Bayrou à l'élection présidentielle de 2012 et il soutient Alain Juppé en novembre dernier pour les primaires Les Républicains. Après l'élimination de ce dernier face à François Fillon, le maire de Sanguinet choisit d'apporter son soutien à Emmanuel Macron.

Du changement à la mairie de Sanguinet

Dès lors, il est appelé par Geneviève Darrieussecq pour être son suppléant. Celui qui se considère, comme un régionaliste du Sud-Ouest, va devoir quitter son mandat de maire à cause de la loi sur le non-cumul des mandats. Il a déjà proposé un nom pour le remplacer à la mairie, celui de sa première adjointe, Raphaelle Miremont, 39 ans et cadre dans le secteur du tourisme. Mais, il ne quittera pas Sanguinet pour autant, il a déjà annoncé qu'il fera son entrée dans le prochain conseil municipal.