Landes : Geneviève Darrieussecq conduira la liste La République en marche - MoDem aux élections régionales

Geneviève Darrieussecq, ancienne maire de Mont-de-Marsan, et actuelle ministre déléguée aux armées, a confirmé sa candidature aux prochaines élections régionales, ce lundi matin sur France Bleu Gascogne : le Premier ministre lui a demandé de conduire la liste La République en marche - MoDem.

Geneviève Darrieussecq l'a annoncé officiellement ce lundi matin sur France Bleu Gascogne. Elle sera candidate pour les prochaines élections régionales : le Premier ministre lui a demandé de conduire la liste La République en marche - MoDem.

On m'a demandé de l'être et je travaille à rassembler

L'ancienne maire de Mont de Marsan, et actuelle ministre déléguée aux armées, précise qu'elle n'a pas encore été désignée officiellement : "On m'a demandé de l'être et je travaille à rassembler, c'est la seule solution pour pouvoir gagner".

Geneviève Darrieussecq était invitée dans le Plaçot de Pierre Albert Blain ce lundi :