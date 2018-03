L'hommage à Henri Emmanuelli,ce mercredi, dans les Landes. Il y a un an, le 21 mars 2017, l'emblématique président socialiste des Landes, député, ancien président de l'Assemblée Nationale et ancien secrétaire d'Etat sous François Mitterrand, disparaissait à l'âge de 71 ans.

Landes, France

La date n'a pas été choisie par hasard. C'est ce mercredi 21 mars, que l'Association des Amis d'Henri Emmanuelli a choisi de présenter son projet de mémorial qui doit être construit dans quelques mois dans les allées du cimetière de Laurède. Soit un an jour pour jour après la disparition d'Henri Emmanuelli. Le rassemblement, ce mercredi, dans la salle communale de Laurède, en Chalosse, se veut "amical et populaire, ouvert à tous" explique l'association dans un communiqué. "Nous ne voulons pas céder à la nostalgie. Pour beaucoup d’entre nous, Henri Emmanuelli reste une personnalité et un homme qui montre le chemin".

Député des Landes, Président de l'Assemblée Nationale entre 1992 et 1993, plusieurs fois secrétaire d'Etat sous François Mitterrand, Henri Emmanuelli a été à la tête du Département des Landes pendant 35 ans. Plus de trois décennies et beaucoup d'innovations à son actif : la gratuité du transport scolaire, le numéro vert pour la protection de l'enfance en avant-première nationale, l'opération un collégien-un ordinateur portable. Son dernier grand projet, le Village Alzheimer à Dax va bientôt voir le jour.

La pose de la première pierre est prévue dans un peu moins de deux mois, le 14 mai prochain. Une fois les travaux commencés, le chantier devrait encore durer un an et demi, jusqu'à fin 2019. Le temps d'installer le mobilier et de faire quelques tests pour voir si tout fonctionne, les premiers résidents intégreront la structure en janvier ou février 2020.

Sa réflexion était bien au-delà des Landes et s’enrichissait de tout ce qui se faisait ailleurs - Francis Lacoste, le directeur de la Solidarité au Département

Cette idée de Village Alzheimer, Henri Emmanuelli l'avait eue en lisant "Le Monde" fin 2013. Un article y parlait d'un village similaire aux Pays-Bas (Weesp). Une délégation s'est donc rendue sur place, sans le président, se souvient Francis Lacoste, le directeur de la Solidarité au Conseil Départemental des Landes, suit le projet depuis ses débuts : "Il nous a dit, allez voir ! Vous vous y connaissez plus que moi !" A l'époque, Henri Emmanuelli cherche d'autres solutions pour l'hébergement et la prise en charge des personnes âgées et dépendantes, "on avait un peu le sentiment que nos modèles d'Ehpad étaient à redéfinir" explique Francis Lacoste "on avait déjà créé des unités Alzheimer, des PASA (Pôles d'Activités de Soins Adaptés)... Mais c'était quand même pas tout à fait ça". Et c'est en voyant autre chose, ce qui se fait ailleurs que l'idée est donc venue : "Même s'il était Landais, peut être pas d'origine, mais de cœur, _sa réflexion était bien au-delà des Landes et s’enrichissait de tout ce qui se faisait ailleurs. C'est ça aussi une des forces de ce personnage_."