Landes : le député socialiste Boris Vallaud bombarde le service national universel

Département Landes, France

C'est un vrai coup de gueule poussé par Boris Vallaud, le député socialiste de la 3ième circonscription des Landes.

Alors que 2 000 adolescents volontaires issus de 13 départements étrennent le service national universel. Pendant 2 semaines, ils vont se lever tôt, avec un salut au drapeau et quelques rudiments de secourisme, d'autodéfense ainsi qu'une sensibilisation aux questions de défense et d'environnement. Boris Vallaud affirme que l'on se trompe de cible, on se trompe de sens. C'est la nation qui est redevable à la jeunesse dit il et ce service universel ne peut pas, ne doit pas remplacer l'école.

"Ce SNU, c'est la réponse d'une génération qui n'a rien compris à ce que la jeunesse attendait. Le brassage social, l'éducation aux valeurs de la République, promouvoir l'engagement, je dis oui mais je dis que c'est le rôle de l'école." Boris Vallaud poursuit son réquisitoire contre "un gouvernement qui tourne le dos à la mixité sociale dans l'Education Nationale, qui supprime des postes dans l'Education Nationale".

Une fraternité de chambrée

Boris Vallaud estime que le SNU n'est qu'un pis-aller et conclue par l'ironie "je ne crois pas qu'en 15 jours, on instaure cette fraternité de chambrée qui est en réalité un fantasme".

D'ici 2026, le SNU, Service National Universel sera rendu obligatoire et il devrait concerner 800 000 jeunes de 16 ans chaque année.