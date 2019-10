Landes : Régis Gelez officialise sa candidature à la mairie de Tyrosse

Saint-Vincent-de-Tyrosse, France

Alors que le maire actuel de Tyrosse, Pascal Briffaud, a annoncé le 16 octobre dernier qu'il ne se représenterait pas, Régis Gelez, un de ses principaux opposants, sera bel et bien dans la course. Il a officialisé sa candidature aux élections municipales de mars 2020. "J'ai travaillé pendant deux ans à l'élaboration d'un programme", raconte-t-il. Après avoir été désigné tête de liste "Ensemble pour Tyrosse" par son équipe en juin dernier, Régis Gelez s'est attelé à "monter une liste capable réunir l'ensemble des compétences nécessaires pour administrer la commune".

Le Tyrossais de 40 ans présente une liste qu'il qualifie "de gauche écologiste" et veut faire de l'écologie un enjeu central de sa campagne. "L'écologie, il y a ceux qui en parlent et ceux qui la font. Nous, nous la faisons et nous la vivons", explique le candidat. Avant d'ajouter : "Beaucoup de nos membres ont des engagements forts pour la préservation de la biodiversité ; il y a un apiculteur, la présidente d'une association qui gère des jardins partagés... Moi-même, je participe à des projets de préservation de la ressource en eau."

Des soutiens politiques

Régis Gelez a obtenu le soutien du parti Europe Écologie Les Verts : "Ils ont étudié notre programme et trouvent que notre projet et nos valeurs sont compatibles avec leurs idées. C'est un soutien sans contrepartie, puisque nous n'avons aucun membre de ce parti dans notre liste."

Le Parti socialiste a, lui aussi, apporté son soutien à la liste du Tyrossais, "car notre projet est solidaire", explique-t-il.

Le 7 novembre prochain, Régis Gelez Régis Gelez présentera les membres de son équipe et les grands points de son programme lors d'une réunion publique dans la salle de cinéma de Tyrosse.