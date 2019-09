Landes : séisme dans la majorité de Saint-Paul-lès-Dax à l'approche des municipales

Saint-Paul-lès-Dax, France

Cathy Delmon hésite entre surprise et trahison pour décrire son sentiment après l'annonce de neuf membres de sa majorité municipale. A six mois des municipales de mars 2020, la majorité municipale de Saint-Paul-lès-Dax se déchire. La raison invoquée par les adjoints et conseillers municipaux de la majorité : la gouvernance de la maire actuelle. Celle-ci est accusée de tout décider toute seule, de manquer d'écoute, et son Directeur Général des Services est pointé du doigt en raison d'une présence trop prégnante sur les dossiers. Les neuf ont donc annoncé qu'ils ne repartiraient pas derrière Cathy Delmon pour la campagne 2020.

Parmi les neuf sécessionnistes, il y a le premier adjoint André Duvignau, l'adjointe aux sports Francette Candau, Christian Berthoux l'adjoint au développement durable, Christine Girodet l'adjointe à l’éducation, Cécilia Couralet l'adjointe à la culture, Aurélien Happeet Nathalie Péré, conseiller municipaux.

Le premier adjoint de Cathy Delmon, André Duvignau, s'explique sur cette annonce de sécession. Copier

Réaction de la maire de Saint-Paul-lès-Dax

Cathy Delmon ne comprend pas ces attaques et se dit surprise d'une telle prise de position de sa majorité. Copier

Et maintenant ?

Les neufs adjoints et conseillers municipaux qui ont annoncé qu'ils ne suivraient plus la maire actuelle dans sa prochaine campagne expliquent aussi qu'ils ne bloqueront pas le conseil municipal pour les six mois de mandat restant. La cohabitation sera compliquée reconnait Cathy Delmon qui hésite entre surprise et trahison face à ses adjoints qui claquent la porte. Sept de ces sécessionnistes réfléchissent désormais : soit il monteront une liste, soit ils se rallieront à la liste d'union de gauche montée par l'opposition socialiste. Opposition que nous avons contacté et qui laisse la porte ouverte à ces adjoints orphelins volontaires. De son côté, la maire, Cathy Delmon, ne se dit pas inquiète pour sa candidature à sa succession. Même avec neuf départ, elle explique qu'elle a toujours beaucoup de soutien pour monter une liste.