Landes : Serge Lansaman annonce mettre fin à sa carrière politique après 25 ans à la mairie d'Hagetmau

Le maire d'Hagetmau Serge Lansaman (Les Républicains) passe la main et ne se représentera pas aux élections municipales de mars 2020. Il a annoncé ce dimanche 5 janvier mettre fin de sa carrière politique, et a désigné Pascale Requenna, sa première adjointe, pour prendre son relais.

Hagetmau, France

"J'aurais tourné une page de ma vie municipale". Serge Lansaman a annoncé ce dimanche 5 janvier mettre un terme à sa carrière politique, et à 25 ans en tant que maire de la commune d'Hagetmau. Il renonce ainsi à briguer un nouveau mandat aux élections municipales de mars 2020.

70 ans et quatre mandats consécutifs

Une décision "difficile à prendre" selon le maire Les Républicains, car spontanée mais "mûrement réfléchie" : "personne ne m'y obligeait, mais à mon âge, je pense que j'ai assez donné pour la vie publique". À 70 ans, Serge Lansaman passe donc le flambeau, à moins de trois mois des élections municipales, et met un point final à ses quatre mandats consécutifs.

"J'ai considéré qu'il était temps que je passe la main, même si certains attendaient que j'y retourne. J'ai fait du mieux pour assurer mes fonctions de maire et il vaut mieux partir avant qu'on vous fasse sentir que vous gênez un peu". Serge Lansaman se dit "soulagé" d'avoir enfin pris et annoncé sa décision. Une annonce faite, avec émotion, lors des vœux du maire aux habitants de la commune et à la municipalité.

Sa première adjointe Pascale Requenna reprend le flambeau

L'élu a déjà désigné une remplaçante, pour assurer la continuité de son action : sa première adjointe Pascale Requenna, qui travaille avec lui depuis une quinzaine d'années. "Elle a toute ma confiance, et elle me remplacera, dans la continuité de ce que j'ai fait pour la mairie jusqu'ici, si tant est qu'elle est élue". Serge Lansaman ira bien sûr jusqu'au bout de son mandat, fin mars 2020, mais c'est Pascale Requenna qui fera campagne pour prendre sa succession aux élections.