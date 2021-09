Langues régionales : la décision du Conseil Constitutionnel ne sera pas appliquée, selon Paul Molac

Paul Molac, député du Morbihan et porteur du projet de loi sur les langues régionales à l'Assemblée nationale.

On croyait l'enseignement immersif anticonstitutionnel. Et en cette rentrée 2021, le Rectorat de Bordeaux autorise l'ouverture de trois nouvelles classes où les cours seront données exclusivement en langue basque aux enfants de maternelle. Cela n'a rien d'étonnant pour le député Paul Molac, auteur de la loi sur les langues régionales : "le pouvoir exécutif n'a pas l'intention d'exécuter la décision du Conseil Constitutionnel, en tous cas pour le moment". Il ajoute que "même dans le petit monde parisien, la décision du conseil constitutionnel apparaît à rebours, voire de la réaction par rapport à ce qui se fait puisque ce type de pédagogie existe depuis 50 ans en France".

Manifestation à Bayonne, pour protester contre la censure par le Conseil constitutionnel de la loi Molac. © Radio France - Bixente Vrignon

Paul Molac : "ce type de pédagogie existe depuis 50 ans" Copier

Cette décision avait provoqué une levée de boucliers au Pays Basque et en Bretagne. Selon Paul Molac, la décision de censure de sa loi repose "sur _des questions complètement idéologiques_, comme quoi la langue porterait des idées politiques ou des idées de séparatisme. On sait tous que les langues portent tout et rien puisqu'on peut tout exprimer dans une langue". Ce mardi 7 septembre, Paul Molac participera à un colloque organisé par l'Université du Pays Basque sur les conséquences de la loi dont il est le rapporteur.

