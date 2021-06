Langues régionales : les présidents de Région interpellent Emmanuel Macron sur l'enseignement immersif

Ces mesures de la loi Molac pour la protection des langues régionales avaient été censurées par le Conseil constitutionnel : dans un courrier daté du 2 juin adressé au Président de la République, les 13 présidents de Région réclament une sécurisation de l'enseignement immersif "dans le privé et l'associatif", ainsi que de l'usage des signes diacritiques dans l'état-civil.

"En quelques semaines, nous sommes passés, en matière de protection et de promotion des langues régionales, de la satisfaction à l’incompréhension, pour recouvrer un peu d’espoir avec vos récents propos", écrivent les présidents de Région, en référence au message publié par Emmanuel Macron en soutien à l'enseignement immersif. "Nous avons salué en avril le vote de la loi Molac, première avancée législative depuis 70 ans pour sauver réellement le patrimoine linguistique. Aussi, la censure par le Conseil constitutionnel des dispositions sur l’enseignement immersif et sur les signes diacritiques à l’état civil a paru à nos yeux comme un recul incompréhensible."

Des milliers de manifestants ce week-end

Les présidents de Région disent vouloir "trouver avec [Emmanuel Macron] les moyens de sécuriser définitivement l’enseignement immersif des langues régionales, que cela soit au sein d’écoles publiques ou associatives, ainsi que les moyens d’autoriser la présence des signes diacritiques dans l’état civil."

"La forte mobilisation dans nos régions ce week-end nous conforte sur le bien-fondé d’agir rapidement et avec efficacité", ajoutent-ils. Samedi 29 mai, plusieurs milliers de personnes ont défilé dans toute la France, dont 6.000 à 10.000 à Guingamp, pour défendre les langues régionales. "Sur l’ensemble de ces sujets, nous sommes à disposition de la mission parlementaire ainsi que des Recteurs d’académie pour que septembre 2021 soit pour de nombreux élèves et leurs parents, une rentrée scolaire la plus sereine possible", concluent les élus.