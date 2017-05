A Lannion, Emmanuel Macron et de nombreuses personnalités attendues aux obsèques de Corinne Erhel

Emmanuel Macron et de nombreuses personnalités politiques sont attendues à Lannion, dans les Côtes d'Armor, ce mercredi après-midi, pour assister aux obsèques de la députée Corinne Erhel. Un important dispositif de sécurité a été mis en place dans la commune bretonne.

La cérémonie d'obsèques commencera à 16h ce mercredi. Pas moins de 700 personnes seront accueillies dans l'église Saint Jean-du-Baly, à Lannion, où 400 places ont été réservées pour la famille, les amis et les personnalités. Le futur président de la République Emmanuel Macron sera accompagné de plusieurs membres de son mouvement "La République En Marche". Le député finistérien Richard Ferrand, qui est aussi l'un des bras droit d'Emmanuel Macron, sera présent. Il était très proche également de Corinne Erhel et les deux élus avaient d'ailleurs été parmi les les tous premiers parlementaires à rejoindre Emmanuel Macron dès la création de son mouvement en avril 2016.

La famille et les personnalités seront accueillies dans l'église Saint Jean-du-Baly de Lannion © Radio France - Annaig Haute

La cérémonie retransmise aux Ursulines

Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense et président de la région Bretagne, assistera également à la cérémonie. Corinne Erhel, décédée ce vendredi après un grave malaise, était très appréciée dans sa circonscription de Lannion/Guingamp et de nombreux élus locaux, responsables d'associations, syndicats seront aussi présents ce mercredi après-midi. Une partie du public pourra entrer dans l'église mais aussi dans la salle des Ursulines, située à côté de la mairie où la cérémonie des obsèques sera retransmise en direct sur grand écran.

La circulation est difficile dans le centre de Lannion

Un arrêté municipal a été pris à Lannion pour interdire le stationnement et modifier la circulation aujourd'hui dans le centre et autour de l'église Saint Jean-du-Baly. Des déviations ont été mises en place et le trafic redeviendra normal en début de soirée.