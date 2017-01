Large victoire de Benoît Hamon dans l'Yonne, comme en France

Benoît Hamon a fini largement en tête dans l'Yonne pour le second tour de la Belle Alliance Populaire, réunissant 59 % des suffrages face à son rival Manuel Valls qui finit avec 41%. Suivant la tendance nationale, la participation est également en forte hausse dans notre département.

Hamon en tête dans 41 bureaux de vote (sur 44)

A l’issue de la primaire de la Belle Alliance Populaire, Benoît Hamon est devenu ce dimanche soir le candidat socialiste pour l'élection présidentielle de 2017. Dans l'Yonne, Benoît Hamon réunit 59,21 % des suffrages pour second tour de cette primaire et dépasse ainsi de peu son score national : 58,88 %. Il finit en tête dans 41 des 44 bureaux de vote. L'ancien frondeur socialiste domine le scrutin dans la Puisaye, l'Avallonais et dans les villes de Sens et d'Auxerre.

C'est la victoire d'un peuple de gauche et d'une jeunesse, déçus et en plein désarroi, ayant retrouvé avec Benoît Hamon, l'espoir d'un avenir désirable. - Daniel Lubraneski, délégué départemental dans l'Yonne de Benoît Hamon

L'ancien Premier Ministre perd ses soutiens à Auxerre

L'ancien premier ministre, Manuel Valls finit avec 40,79 % des voix dans notre département. Il se place devant Benoit Hamon dans trois bureaux de votes seulement: à Saint-Clément ( 5 voix d'avance), Venoy (13 voix d'avance) et Monéteau (13 voix d'avance).

Surprise à Auxerre, où Manuel Valls perd sa majorité. Alors qu'il était en tête au premier tour de la primaire, la tendance s'est inversée pour le second tour et Manuel Valls se classe 200 voix derrière Benoît Hamon dans six bureaux de vote auxerrois.

Participation en forte hausse dans l'Yonne

Les électeurs se sont déplacés beaucoup plus nombreux pour ce second tour de la primaire de la gauche, avec 6992 votants enregistrés à 17 heures contre 5723 la semaine dernière, soit une hausse de 17% . Même tendance à l'échelle nationale, avec 1,9 millions d'électeurs (20 % de hausse de la participation).

De quoi mettre du baume au coeur de la fédération du Parti Socialiste dans l'Yonne qui était déçue du taux de participation au premier tour de la Belle Alliance Populaire, avec 6000 votants au lieu des 10 000 espérés.