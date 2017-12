La ministre des Sports, Laura Flessel, a effectué six visites en Seine-Saint-Denis en un peu plus de deux semaines. Ce vendredi, elle s'est vu présenter le programme "je nage donc je suis", qui pourrait faire l'objet d'un "développement national".

Le Blanc-Mesnil, France

En un peu plus de deux semaines, la ministre des Sports s'est rendue six fois en Seine-Saint-Denis. Elle doit tracer ces jours-ci les grandes lignes des attributions du CNDS, le centre national pour le développement du sport, qui finance des actions sportives dans les territoires. Et pour cibler les territoires "carencés", Laura Flessel a choisi de "regarder les innovations pragmatiques, qui fonctionnent" par ces déplacements dans le 93, un département qui doit par ailleurs accueillir une large partie des épreuves des Jeux Olympiques de 2024 à Paris.

Une "réflexion pour le développement national" du programme "je nage donc je suis"

Ce vendredi, la ministre a assisté à un cours de natation aux élèves de CM2 du Blanc Mesnil, dans le cadre du programme "je nage donc je suis". Mis en place il y a trois ans, il permet de prendre en charge les élèves qui ne savent pas encore nager, avant leur entrée en classe de sixième. "En Seine-Saint-Denis, 50% des enfants de 11 ans ne savent pas nager" rappelle la ministre, qui salue le dispositif et son "efficience". "Il y a une réflexion pour le développement national" confirme-t-elle au micro de France Bleu Paris.

La ministre a remis les attestations scolaires du savoir nager aux élèves © Radio France - Rémi Brancato

La ministre avait également effectué des visites sur le thème de l'inclusion de personnes handicapées par le sport, dans un club de judo à Drancy, de la pratique du canoë kayak à Sevran ou encore de l'insertion professionnelle par le sport, à Tremblay-en-France.