Nantes, France

"Grave et lourd de conséquences", voilà les adjectifs utilisés par Laurence Garnier, la chef de file de l'opposition nantaise pour qualifier l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Pour celle qui est aussi vice-présidente de la région Pays-de-la-Loire, la responsabilité en revient à la gauche : Jean-Marc Ayrault, Johanna Rolland, mais aussi à François de Rugy. Elle était l'invitée de France Bleu Loire Océan ce mardi matin.

"Ce n'est pas que moi qui fait ce constat, il est largement partagé, notamment par beaucoup d'acteurs économiques nantais", se justifie Laurence Garnier. "Quand Jean-Marc Ayrault est devenu Premier ministre, tout le monde a pensé que pour Notre-Dame-des-Landes, les choses allaient se faire. Et il a réussi à ne rien faire pendant cinq. Donc je pense qu'aujourd'hui il porte une grande partie de la responsabilité de l'échec de ce projet". Un projet également porté par le SMA, le syndicat mixte aéroportuaire, qui regroupe des collectivités avec à leur tête des élus de tous bords et qui n'a pas, lui non plus, réussi à sauver le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. "Oui, mais quelque soit le bord politique, du côté des autres collectivités, l'expression a toujours été claire et limpide. Je crois que Nantes, avec sa duplicité, celle nécessaire pour s'entendre avec les Verts, a ouvert une brèche. Sans parler de François de Rugy qui a soutenu l'installation de la Zad".

Mais maintenant que la décision a été prise, c'est l'avenir de Nantes et de la région qu'il faut préparer. Là-dessus, Laurence Garnier reproche le manque d'anticipation : "la métropole a mis tous ses œufs dans le même panier. Elle n'a mis qu'une seule corde à son arc en défendant ce projet de Notre-Dame-des-Landes. En Bretagne, Jean-Yves Le Drian soutenait le projet d'aéroport et, en même temps, il a obtenu une LGV qui met Rennes à une heure et demi de Paris. Bordeaux est à deux heures de Paris, ça veut dire que Nantes va se retrouver au milieu d'une sorte de triangle des Bermudes. Nantes a tout perdu dans cette histoire. Aujourd'hui, on est en train de perdre 15, 20 ans ! La LGV de Bordeaux, elle était dans les tuyaux depuis 1992 et elle a été inaugurée l'été dernier. Et les projets qu'on lance aujourd'hui pour notre capitale régionale, ils ne seront pas opérationnels avant 15 ans".

Ceci étant dit, Laurence Garnier se dit prête à travailler avec la majorité pour le bien de Nantes et de la région. Tout en lançant un tacle à la gauche au passage : "je suis prête à travailler avec toutes les personnes qui voudront améliorer l'accessibilité et l'attractivité de notre capitale régionale. Mais j'ai envie de retourner la question à Johanna Rolland qui a réunit les acteurs de la métropole sans même concerter ses collègues du département et de la région. Il faut que tout le monde travaille avec tout le monde. Et j'ai pas l'impression que ce soit la direction que prenne aujourd'hui Johanna Rolland".