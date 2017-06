Laurence Pache, candidate de la France Insoumise en Creuse

Elle est la candidate en Creuse pour le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Son portrait, ses idées..

Parmi les 14 candidats à l'unique siège de député creusois, on compte cinq femmes, dont Laurence Pache, la candidate de la France Insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Cette professeure de philosophie (à La Souterraine) s'est engagée en politique il y a une dizaine d'années.

Portrait de Laurence Pache, vue par ses proches..

Originaire de Savoie, Laurence Pache fait une grande partie de ses études à Toulouse, c'est à la Fac de philo que sa conscience politique s'éveille, En 95, elle participe aux grandes manifestations contre le plan Juppé. Laurence Pache se sent de gauche, écologiste, notamment après la catastrophe de Tchernobyl qui a marqué son adolescence. En 2000 elle adhère donc aux Verts, parti qu'elle quitte en 2005, elle n'est pas d'accord avec la position pour le Traité Constitutionnel européen. A la même époque elle devient professeur, et s'installe définitivement en Creuse.

Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui lui donnera envie d'adhérer à nouveau à un parti : le Parti de gauche en 2008, deux ans plus tard la voici élue au Conseil régional du Limousin, où elle tente de faire entendre sa voix, sa liste ne passera pas le premier tour en 2015. Plus de mandat politique, mais Laurence Pache milite toujours, Secrétaire nationale de son parti, elle participe à l'écriture du programme de Jean-Luc Mélenchon, sur les questions de ruralité. Aujourd'hui à 43 ans, elle passe une nouvelle étape et brigue un siège à l'Assemblée nationale.