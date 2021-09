Laurent Berger à Tours : "il faut arrêter avec ce mythe du chômeur profiteur" dit le représentant de la CFDT

Laurent Berger a passé la journée en Touraine ce jeudi 30 septembre. Le secrétaire général de la CFDT est venu participer à la dernière journée de l'opération de rentrée du syndicat qui permet aux militants d'aller à la rencontre des salariés. Cela s'est déroulé sur le parvis de la gare de Tours où un barnum avait été monté. L'occasion pour le leader syndical d'aborder plusieurs sujets d'actualité comme l'envolée des tarifs de l'énergie, gaz (+12% ce 1er octobre) et électricité ainsi que la réforme de l'assurance chômage.

Selon Laurent Berger, ce ne sont pas les 100 euros de plus versés aux ménages les plus modestes qui sont bénéficiaires du chèque énergie qui vont régler le problème de cette hausse du gaz et de l'électricité. Il demande à ce que ce coup de pouce de la part du gouvernement soit plus important et étendu à la frange de salariés qui se situent juste au-dessus des critères actuels.

Augmentation des factures, les salaires doivent suivre

Pour leader de la CFDT, il faut prendre le mal à la racine, les salaires doivent augmenter dit Laurent Berger :"Une partie de la réponse à l'inflation, elle se trouve forcément dans des augmentations salariales. A ce sujet, il y a des branches professionnelles qui ne jouent pas du tout le jeu, celles des hôtels, cafés, restaurants où le plus bas niveau de la convention collective est à 75 euros en dessous du SMIC. Si l'Etat ne se donne pas les moyens de contraindre ces branches professionnelles, on passe à côté du truc".

Arrêtons avec ce mythe du chômeur profiteur

Laurent Berger a eu l'occasion aussi de revenir sur l'actualité du jour, la réforme de l'assurance chômage qui prend effet dès ce vendredi 1er octobre pour les demandeurs d'emploi qui vont aller s'inscrire à Pôle Emploi. Une réforme pourtant suspendue par le Conseil d'Etat mais que le gouvernement a décidé d'appliquer malgré tout en justifiant un vif rebond de l'emploi depuis le mois de mai. Une réforme jugée "injuste et brutale" par le secrétaire général de la CFDT : "Même si la situation du chômage n'est pas aussi pire que ce que l'on pensait il y a un an, cette réforme va amputer les revenus des travailleurs précaires et qui ont une indemnisation lorsqu'ils ne travaillent pas dans un moment où les charges fixes augmentent. Cette réforme se fait sur le dos des personnes les plus fragiles et ce n'est pas très glorieux. Il y a des gens qui profitent de tout mais est-ce que c'est pour cela qu'il faut mettre fin au service public et à la protection sociale" explique Laurent Berger. "C'est une minorité, lorsque ces personnes précaires vont travailler une semaine par-ci où par-là, elles le font dans des situations pas toujours simples, loin de chez elles, avec des salaires très peu élevés. Il faut arrêter avec ce mythe du chômeur profiteur, c'est très populaire mais c'est scandaleux moralement".