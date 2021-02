Laurent Burgoa nommé membre du haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge

Laurent Burgoa, sénateur du Gard, est nommé par le Président du Sénat Gérard Larcher membre du haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Le Conseil créé en 2016, placé auprès du Premier ministre et présidé par Sylviane Giampino, a pour missions d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise sur les questions liées à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge, à l’adaptation de la société au vieillissement.

Le conseil va cette année travailler sur les mesures de politiques familiales, les modalités d’attribution et de calcul des aides aux familles en France dans une société en forte mutation ou encore l’évolution de la fécondité et les droits de l’enfant.