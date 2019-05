Laurent Dejoie, vice-président (LR) des Pays de la Loire veut que Laurent Wauquiez remette son mandat en jeu

Nantes, Pays de la Loire, France

Laurent Dejoie, vice-président Les Républicains de la région des Pays de la Loire, estime qu'il serait "extrêmement normal que Laurent Wauquiez remette son mandat en jeu". Au lendemain d'une défaite historique pour Les Républicains, Laurent Dejoie rappelle que "dans la tradition gaulliste, en cas d'échec, on remet son mandat au peuple. Je crois qu'il serait extrêmement normal que Laurent Wauquiez remette son mandat en jeu, face aux militants qui sont toujours nombreux chez nous et face à tous les élus Républicains qui sont extrêmement nombreux".

Des états généraux

Laurent Wauquiez a proposé lundi soir la tenue à la rentrée "d'états généraux" pour conjurer le risque d'une "disparition" de son parti Les Républicains, au lendemain d'une déroute historique aux élections européennes qui l'a fortement fragilisé. Le parti a réalisé dimanche le plus mauvais score de la droite sous la Ve République (8,48%). Pour Laurent Dejoie, "il faut surtout arrêter une ligne politique claire, compréhensible et qui rappelle les grands fondamentaux de la droite républicaine, et en particulier du gaullisme, c'est a dire, un pied pour l’initiative, la liberté, et un pied pour le social et s'occuper de ceux qui en ont le plus besoin".