Laurent Marcangeli : "attention à la démocratie !"

Corse, France

Dans la semaine des cahiers de doléances seront installés à la mairie d’Ajaccio, et Laurent Marcangeli propose de participer à la grande démarche de consultation voulue par le gouvernement.

✍️ #GiletsJaunes : "le temps du dialogue est arrivé" : retrouvez ici ma tribune au sujet de ce mouvement qui bouscule notre société, de Paris à #Ajaccio.

https://t.co/vTvnP2ubfQ #Corse — Laurent Marcangeli (@LMarcangeli) January 6, 2019

La démocratie en danger

Dans sa tribune, s'il dit comprendre "des cris de colère totalement justifiés", Laurent Marcangeli dénonce les récupérations politiciennes et démagogiques, ainsi que les violences. Selon lui, la démocratie est en danger. « Il n’est pas anodin de voir des manifestants forcer avec un engin de chantier les portes d’un ministère. Il y a une poussée insurrectionnelle, personne ne peut la nier…il y a de la récupération extrémiste et anarchiste. La démocratie est un bien précieux, elle doit être particulièrement… mais elle peut aussi buter. Il y a le temps de l’élection qui demeure important, on désigne des représentants qui vont prendre des décisions et les assumer mais il doit y avoir aussi des respirations démocratiques hors période électorale de manière à _associer davantage les concitoyens aux prises de décisions_, quel que soit l’échelon local ou national. »