Laurent Marcangeli : "Il faut qu'on soit tous très clairs sur ce qu'il s'est passé à Afà et Appiettu"

Invité de la rédaction ce vendredi de France Bleu RCFM, Laurent Marcangeli est revenu, en premier lieu, sur son dîner de travail, mercredi, avec Elisabeth Borne : "Nous avons dîné le jour même où la Première ministre avait reçu l'intersyndicale, mais nous avons également et surtout évoqué les consultations qu'elle menait avec les différentes parties prenantes, c'est-à-dire les organisations syndicales, mais également l'ensemble des groupes politiques qui sont présents à l'Assemblée Nationale".

"J'avais animé durant la journée de mercredi un séminaire de travail avec les membres de mon groupe, le groupe Horizons" a explique le Député de la première circonscription de Corse-du-Sud. "Nous avons fait un certain nombre de propositions sur le calendrier parlementaire, sur la méthode de confection des textes de lois ; des textes que nous voulons un peu moins touffus d'un point de vue de leur taille".

"On veut également que l'association des parlementaires soit plus forte dans l'élaboration des textes lorsqu'ils sont déposés par le Gouvernement, un calendrier parlementaire qui permette également aux députés d'être plus présents sur le terrain, donc une assemblée qui travaille, certes, mais avec des séances qui ne vont pas du lundi au vendredi et ensuite nous avons aussi parlé de fond. Le fond c'est quand même ce qui compte le plus, ce que le groupe "Horizons" a demandé à la Chef du gouvernement, c'est de prendre en compte les injustices dont beaucoup de Français souffrent aujourd'hui, et nous avons fait un certain nombre de propositions allant dans ce sens".

"Je souhaite que le Gouvernement continue cette politique de la main tendue"

Parmi les autres sujets évoqués par Laurent Marcangeli, le processus dit "de Beauvau" mais aussi le projet de réforme de la Constitution qui concerne la Corse au premier chef.

"Je souhaite que le Gouvernement continue cette politique de la main tendue, que nous soyons en capacité de mettre le sujet sur la table, que les élus de l'Assemblée de Corse et notamment la majorité fasse des propositions qui soient claires" dit le Député, Président du groupe "Horizons" à l'Assemblée Nationale. "Peut-être que nous ne serons pas d'accord. Peut-être que d'ailleurs le Gouvernement ne retiendra aucune de nos propositions. Peut-être d'ailleurs aussi qu'il n'y aura pas de réforme constitutionnelle, mais je crois qu'aujourd'hui il faut construire un temps de travail et ensuite nous serons dans un temps de convictions pour essayer de convaincre le gouvernement d'aller au bout d'une réforme, même si avec la composition de l'Assemblée et du Sénat, on sait très bien que modifier la Constitution n'est pas simple".

Attentats contre les mairies d'Afà et Appiettu : "Il faut condamner sans réserve"

Laurent Marcangeli est également revenu sur les incendies criminels dont ont été la cible les mairies d'Afà et Appiettu, en évoquant également les deux résolutions de soutien aux maires qui ont fait débat lors de la dernière session de l'Assemblée de Corse, d'autant que les trois groupes nationalistes n'ont pas souhaité condamner formellement les attentats.

"Il faut qu'on soit tous très clairs sur ce qu'il s'est passé à Afà et Appietu" souligne Laurent Marcangeli. "Il faut condamner sans réserve. J'ai été un peu surpris de voir qu'à l'Assemblée de Corse il y avait une forme de pudeur à le faire et je soutiens naturellement ce qui a été dit par les élus du groupe "Un Soffiu Novu" sur la question. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas condamner des actes qui viennent s'en prendre à notre bien commun, une mairie, a "Casa cumuna", comme on dit chez nous. Il faut la défendre parce qu'elle n'appartient pas qu'aux maires, qu'au Conseil municipal, elle appartient à tous les habitants".